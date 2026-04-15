Tatran postoupil popáté za sebou do superfinále

Tatran Střešovice vyhrál páté semifinále play-off superligy na hřišti Varů Bohemians 7:3, ovládl sérii 4:1 na zápasy a postoupil popáté v řadě do superfinále, ve kterém vyzve Mladou Boleslav. Svěřenci trenéra Martina Pánka budou usilovat o 19. titul v 32. dohrané sezoně nejvyšší soutěže. Celek Vary Bohemians, který loni vznikl sloučením Karlových Varů a Bohemians, získal bronz. Superfinále se uskuteční v sobotu 25. dubna v pražské O2 areně, přímý přenos tradičně nabídne ČT sport.
Vary Bohemians v neděli odvrátily konec sezony výhrou v Praze 5:3 a doma se ujaly vedení v čase 11:08 díky brance Ondřeje Kawuloka. Tatran ale mezi 25. a 30. minutou otočil díky gólům Tomáše Hanáka, Jana Procházky a kapitána Marka Beneše stav na 3:1. Vzápětí sice snížil Matyáš Krebner, ale v závěru druhé části vrátil hostům dvoubrankový náskok Jonáš Tuma.
V polovině závěrečné části překonal brankáře Miroslava Kovaříka i Albert Haasz. Při power-play do prázdné branky ještě skórovali Procházka a Tuma. Porážku domácích alespoň zmírnil 49 sekund před koncem Matúš Gajdoš. Bronz získali hráči Bohemians i loni a byl to pro ně historický úspěch.
Tatran bude usilovat o první triumf od roku 2024, kdy obhájil titul. S Mladou Boleslaví se utká v superfinále potřetí za sebou.
Vary Bohemians – Tatran Střešovice 3:7 (1:0, 1:4, 1:3)
Vary Bohemians – Tatran Střešovice 3:7 (1:0, 1:4, 1:3)
Branky: 12. Kawulok, 33. M. Krebner, 60. Gajdoš – 28. a 55. Jan Procházka, 39. a 56. Tuma, 25. T. Hanák, 30. Marek Beneš, 50. Haasz. Konečný stav série: 1:4.