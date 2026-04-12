Florbalisté Bohemians odvrátili první semifinálový mečbol Tatranu, Boleslav je ve finále

Jediná výhra dělila hráče Střešovic od postupu do finále florbalové superligy. První mečbol se jim však na domácí půdě proměnit nepodařilo. Za hostující Vary Bohemians se hattrickem blýskl Karel Petrák, který tak zajistil výhru 5:3 i snížení série na čtyři vítězné na 1:3. Postup si naopak zajistili úřadující šampioni z Mladé Boleslavi, kteří přehráli Spartu 11:6.
Sparta se ujala vedení po 22 sekundách gólem Jiřího Curneyho, který si v utkání připsal i asistenci. Suverénní lídr historických statistik v play-off si polepšil na 217 bodů za 121 branek a 96 asistencí ze 135 utkání.
Jenže favorizovaní Středočeši už do 6. minuty otočili stav díky přesilovkovému gólu Šimona Stránského a trefám Vojtěcha Wienera, Adama Delonga a Fina Joakima Lunda na 4:1. Ještě v úvodní části se prosadil podruhé Delong a ve druhé třetině nejlepší kanonýr dlouhodobé soutěže s rekordními 58 trefami navázal v 25. minutě na branku Jana Zoufalého a dovršil hattrick.
Potom sice snížil Martin Pražan na 2:7, ale náskok Mladé Boleslavi opět pojistil Milan Tomašík. Sparta zkorigovala stav díky další Pražanově trefě a dvěma gólům Jana Krejči, který v prvním případě využil přesilovku, a brance Radka Drby na 6:8. V závěru ale zpečetili výhru Mladé Boleslavi Michal Sládek, Jakub Vařecha a Filip Smutný.
Mladá Boleslav natáhla rekordní vítěznou šňůru v superlize na 64 utkání a v superfinále se představí poosmé. V letech 2018, 2021, 2022 a loni triumfovala a v letech 2015, 2017, 2019 a 2024 získala stříbro.
Doplní Tatran šampiony?
V čase 6:33 otevřel skóre hostující Filip Forman, ale po polovině úvodní části odpověděl Matěj Havlas a 71 sekund před koncem úvodní části otočil stav Patrik Šebek. V 32. minutě vyrovnal Karel Petrák, který v čase 48:05 svým dalším gólem poslal Vary Bohemians do vedení.
V 52. minutě se za hosty prosadil i Matyáš Krebner a za 33 sekund dovršil svůj první hattrick v kariéře v play-off Karel Petrák. Výsledek už jen zkorigoval 150 sekund před koncem kapitán Tatranu Marek Beneš. „Ty předchozí zápasy v sérii od nás nebyly špatné, jen jsme nedokázali udržet koncentrovanost a nasazení celých šedesát minut. Dneska se to povedlo, takhle se hraje play-off a takto musíme vydržet i další tři zápasy,“ řekl Krebner.
Semifinále play-off Livesport superligy florbalistů – 4. zápasy:
Tatran Střešovice – Vary Bohemians 3:5 (2:1, 0:1, 1:3)
Branky: 11. Havlas, 19. P. Šebek, 58. Marek Beneš – 32., 49. a 53. K. Petrák, 7. F. Forman, 52. M. Krebner. Stav série: 3:1.
Sparta Praha – Mladá Boleslav 6:11 (1:5, 4:3, 1:3)
Branky: 28. a 31. M. Pražan, 34. a 40. Krejča, 1. Curney, 44. Drba – 5., 19. a 25. Delong, 2. Š. Stránský, 3. Wiener, 6. Lund, 24. Zoufalý, 29. Tomašík, 58. Sládek, 58. Vařecha, 58. Smutný. Konečný stav série: 0:4.