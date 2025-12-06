Skvělý vstup do světového šampionátu mají za sebou florbalové reprezentantky. Ty na úvod základní skupiny před zaplněným hledištěm v Brně porazily Dánky jednoznačně 11:0. Nejproduktivnější českou hráčkou byla Šárka Staňková, která dala čtyři góly a na jeden přihrála.
Florbalistky si na úvod šampionátu zastřílely
Jubilejní 100. zápas v národním týmu odehrála útočnice Martina Řepková. Na tuto metu dosáhla jako osmá po brankářce Janě Christianové (150), Elišce Krupnové (141), Haně Koníčkové (135), Denise Billé (121), Tereze Urbánkové (116), Denise Ratajové (106) a Adéle Bočanové (100).
„Samozřejmě je krásné hrát doma, a ke všemu takovéhle jubileum. To bych řekla, že to je až sen. Já jsem strašně ráda, že jsme vyhrály, předvedly skvělý výkon, a atmosféra byla fantastická, takže to nemohlo být lepší,“ řekla Řepková.
Dánky odolávaly do času 10:59, kdy po bekhendové přihrávce Karolíny Klubalové překonala brankářku Mette Thorsagerovou Šárka Staňková. Ve svém sedmém utkání na MS se radovala z premiérové branky. Ve 14. minutě opět po asistenci Klubalové zvýšila kapitánka Michaela Kubečková.
„Myslím si, že po trošku takovém nervóznějším nebo pomalejším začátku jsme od druhé třetiny zápas docela pevně uchopili a začali si ho užívat. Z holek to spadlo. A musím poděkovat divákům, kteří byli fakt neskuteční. Udělali strašně krásnou atmosféru. Holky a my všichni jsme si to hrozně užili,“ ocenil kouč Lukáš Procházka podporu vyprodaného hlediště.
Ve 25. minutě se trefila Denisa Ratajová a za 112 sekund zakončila kombinaci s Klubalovou a Kubečkovou Staňková. Po další asistenci Kubečkové se připsala v čase 35:16 desátou reprezentační branku ve 21. duelu Klubalová, která v pondělí oslaví 19. narozeniny.
Za 51 sekund zakončila samostatnou akci Ratajová a 22. brankou na mistrovství světa v kariéře se vyrovnala druhé nejlepší české střelkyni Tereze Urbánkové. Za dalších 74 sekund po přihrávce Staňkové upravila na 7:0 Anna Brucháčková, která se prosadila bekhendovým blafákem.
Po 32 sekundách závěrečného dějství si střelu Staňkové ztečovala nohou do vlastní branky Thorsagerová a obránkyně švédského Kalmarsundu dovršila hattrick. Ve 45. minutě si pokus Ratajové srazila do branky Sofie Carlsenová a poprvé inkasovala Liv Petersenová.
Desátý gól přidala v 51. minutě Klubalová. Výsledek ještě dovršila 38 sekund před koncem tečí střely Nely Jirákové Staňková. „Má obrovskou kvalitu. Vystřelila ve švédské lize, extrémně jí tam angažmá prospělo. Potvrzuje, že patří k absolutní světové špičce,“ prohlásil.
Nikola Příleská neinkasovala a připsala si třetí čisté konto v reprezentační kariéře. Češky vyhrály nad Dánskem i sedmý vzájemný duel v historii, a to druhým nejvyšším rozdílem po vítězství ze zmíněného čtvrtfinále v Singapuru 13:1.
V neděli proti Lotyšsku si může český tým zajistit přímý postup do čtvrtfinále. „Lotyšky mají několik velmi kvalitních individualit a minimálně jednu pětku, která je velmi konkurenceschopná, což ostatně ukázaly dnes se Švýcarskem. Takže si myslím, že to bude trochu větší boj. Navíc ty somatotypy..., my jsme trochu atletičtější tým a u nich bych řekl, že jsou malinko silovější, takže to bude trochu souboj dvou světů,“ dodal Procházka.
Z dalších zápasů šampionátu stojí za zmínku zejména remíza Švédek v repríze posledních dvou finále MS s Finskem 3:3 a skončila jejich série 50 vítězství na světových šampionátech. Vítězky posledních devíti MS naposledy nevyhrály v roce 2007 ve Fredrikshamnu, kde v základní skupině prohrály právě s Finkami 1:2.
Výsledky MS florbalistek
Skupina A:
Česko – Dánsko 11:0 (2:0, 5:0, 4:0)
Branky a nahrávky: 11. Staňková (Klubalová), 14. Kubečková (Klubalová), 25. Ratajová (Řepková), 27. Staňková (Kubečková), 36. Klubalová (Kubečková), 37. Ratajová, 38. A. Brucháčková (Staňková), 41. Staňková (Jiráková), 45. vlastní Carlsenová, 51. Klubalová (Jiráková), 60. Staňková (Jiráková). Rozhodčí: Nerg, Saarinen (oba Fin.). Vyloučení: 0:2. Bez využití. Diváci: 2811.
Sestava Česka: Příleská – Jiráková, Staňková, Stůjová, Ratajová, Mechlová, Beránková – A. Brucháčková, Kubečková, Klubalová – Bačová, Keprtová, Řepková – Husková, Štekerová, Fuchsová – Gocová, Trojánková, Sikorová. Trenér: Lukáš Procházka.
Švýcarsko – Lotyšsko 8:4 (2:1, 5:2, 1:1)
Branky: 24. a 45. Gerigová, 25. a 27. Edizová, 3. vlastní J. Roziteová, 17. Fitziová, 21. Wicková, 37. Spichigerová – 17. a 42. Grapenová, 24. a 28. J. Roziteová.
Skupina B:
Švédsko – Finsko 3:3 (1:0, 2:3, 0:0)
Branky: 17. Rasmussenová, 30. Peterssonová, 39. Lundinová – 32. Hämäläinenová, 33. Nordlundová, 34. Höynäläová.
Skupina C:
Austrálie – Nizozemsko 3:7 (0:3, 0:2, 3:2).
Skupina D:
Singapur – USA 1:8 (1:4, 0:1, 0:3), Estonsko – Německo 4:9 (0:4, 3:3, 1:2).