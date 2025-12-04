Hvězda florbalové reprezentace Jana Christianová jako jediná na hřišti prožije obě mistrovství světa konaná v Česku a ráda by ke dvěma bronzům přidala další medaili.
Christianová jako jediná prožije i druhé domácí MS, touží po medaili
Pětatřicetiletá účastnice osmého šampionátu by měla na turnaji, který se bude hrát od soboty do konce příštího týdne v Brně a Ostravě, překonat rekord Švýcarky Corin Rüttimannové se 48 duely.
Domácí šampionát po 12 letech si Christianová nechtěla nechat ujít, ale v létě se ocitla v nejistotě. „Na Chodově mi řekli, že už mě úplně nebudou využívat a mají jinou gólmanku. Že i přes platnou smlouvu bych si mohla najít jiné angažmá, takže jsem vlastně na poslední chvíli řešila, co budu dělat se svojí florbalovou kariérou. Nečekala jsem, že taková situace nastane, a potřebovala jsem to rychle vyřešit, protože už byl srpen,“ řekla.
Program vysílání MS florbalistek
6. 12. Česko – Dánsko 17:10 ČT2
7. 12. Lotyšsko – Dánsko 16:15 ČT sport
8. 12. Česko – Švýcarsko 16:45 ČT sport
9. 12. předkolo 12:55 ČT sport
11. 12. čtvrtfinále 16:20 ČT sport
11. 12. čtvrtfinále 19:25 ČT sport
13. 12. semifinále 15:45 ČT sport
14. 12. boj o třetí místo 12:45 ČT sport
14. 12. finále 15:30 ČT sport
Byla totiž přesvědčená, že na Chodově po sedmiletém angažmá kariéru uzavře. Nový klub shánět v Česku nemohla, aby neposílala konkurenci. „Takže jsem musela hledat zahraniční varianty, což v srpnu už není vůbec jednoduché,“ řekla. Nakonec si vedle české extraligy, finské soutěže v Porvoo a švýcarské ligy za Rychenberg vyzkoušela i čtvrtou z elitních lig a tu nejkvalitnější.
„Jsem za to strašně ráda. A že se to tak semlelo, protože bych se k tomu asi neodhodlala. V mém florbalovém životopise by mi Švédsko chybělo a možná bych si to časem vyčítala, že jsem tu šanci nevyužila. Situace mě k tomu donutila, že jsem vystoupila ze své komfortní zóny a na poslední chvíli jsem si vyzkoušela to nejlepší, kde jsem mohla kdy působit,“ uvedla.