Vítězky mistrovství světa florbalistek v Brně a Ostravě získají zbrusu novou trofej s názvem The One Ball Trophy. Cenu den před startem šampionátu představil prezident Mezinárodní florbalové federace (IFF) Filip Šuman. Stříbrnou trofej budou od letoška přebírat vítězové ženských i mužských MS.
Florbalistky budou na MS hrát o novou trofej od Lubomíra Skály
„Je skvělé, že má světový florbal svou vlastní unikátní trofej. Všem budoucím vítězkám i vítězům přidá na významu momentu, kdy vyhrají ten nejcennější titul. V rukách budou držet trofej, kterou zvednou nad hlavu jen oni a nikdo jiný. Dělá to výjimečným i samotný český šampionát, který je třicátým mistrovstvím světa,“ řekl Šuman.
„Od teď bude totiž každý mistrovský titul všem připomínat, že právě tento šampionát bude tím prvním, na kterém ji vítězný tým obdržel. Poděkování patří i Lubomíru Skálovi, který trofej designoval. Vím, jak náročné bylo dotáhnout realizaci od návrhu po hotové dílo. Velmi se mi líbí a opravdu se povedla,“ doplnil Šuman.
Hlavním motivem je florbalový míček. „Oproti reálnému míčku je jednou tak velký a dává trofeji i jméno The One Ball Trophy – ten jeden míček, jako symbol titulu světového šampiona, nejvyššího, kterého můžete ve florbalu dosáhnout,“ vysvětlil autor Skála. O její výrobu se postaral Atelier Novo50.
„Původně byla snaha vyrobit trofej pouze pro toto mistrovství, ale IFF nás jako tým Českého florbalu oslovila, že by ráda originální trofej, která setrvá po další roky a bude společná pro muže a ženy. Bylo tedy třeba vymyslet značně univerzální trofej, protože původní návrhy pracovaly s tvaroslovím loga tohoto šampionátu, což by pochopitelně nefungovalo pro šampionáty následující,“ uvedl Skála.
Míček drží tři sloupy symbolizují tři zakládající země IFF – Švédsko, Finsko a Švýcarsko a celkově má trofej půl metru, což je výška florbalových mantinelů. Stojí na základně o průměru 19,86 centimetru, což symbolizuje rok vzniku IFF (1986).
Štítek pro zvěčnění jmen šampionek a šampionů je ukryt na spodní straně podstavce. Kolem loga IFF budu paprsčitě přibývat jména vítězných států.
Trofej je z vnějšku stříbrná, z vnitřní strany zlatá. „Symbolizuje skrytou podstatu věcí, na pohled leckdy neviditelných, protože nejsou okázalé, přitom při bližším poznání výjimečné. Pro mě osobně se to florbalu dotýká, v konkurenci mnohem starších sportů je někdy považován za popelku, ale jeho skutečná hodnota vězí v jeho jádru, tedy komunitě a nadšení lidí, kteří ho dělají a snaží se ho posouvat dál,“ dodal Skála.