Mistrovství světa florbalistek

Florbalistky budou na MS hrát o novou trofej od Lubomíra Skály


před 11 hhodinami|Zdroj: ČTK
1 minuta
Na MS florbalistek se bude hrát o novou trofej
Zdroj: ČT sport

Vítězky mistrovství světa florbalistek v Brně a Ostravě získají zbrusu novou trofej s názvem The One Ball Trophy. Cenu den před startem šampionátu představil prezident Mezinárodní florbalové federace (IFF) Filip Šuman. Stříbrnou trofej budou od letoška přebírat vítězové ženských i mužských MS.

„Je skvělé, že má světový florbal svou vlastní unikátní trofej. Všem budoucím vítězkám i vítězům přidá na významu momentu, kdy vyhrají ten nejcennější titul. V rukách budou držet trofej, kterou zvednou nad hlavu jen oni a nikdo jiný. Dělá to výjimečným i samotný český šampionát, který je třicátým mistrovstvím světa,“ řekl Šuman.

„Od teď bude totiž každý mistrovský titul všem připomínat, že právě tento šampionát bude tím prvním, na kterém ji vítězný tým obdržel. Poděkování patří i Lubomíru Skálovi, který trofej designoval. Vím, jak náročné bylo dotáhnout realizaci od návrhu po hotové dílo. Velmi se mi líbí a opravdu se povedla,“ doplnil Šuman.

Před MS florbalistek

Hlavním motivem je florbalový míček. „Oproti reálnému míčku je jednou tak velký a dává trofeji i jméno The One Ball Trophy – ten jeden míček, jako symbol titulu světového šampiona, nejvyššího, kterého můžete ve florbalu dosáhnout,“ vysvětlil autor Skála. O její výrobu se postaral Atelier Novo50.

„Původně byla snaha vyrobit trofej pouze pro toto mistrovství, ale IFF nás jako tým Českého florbalu oslovila, že by ráda originální trofej, která setrvá po další roky a bude společná pro muže a ženy. Bylo tedy třeba vymyslet značně univerzální trofej, protože původní návrhy pracovaly s tvaroslovím loga tohoto šampionátu, což by pochopitelně nefungovalo pro šampionáty následující,“ uvedl Skála.

Míček drží tři sloupy symbolizují tři zakládající země IFF – Švédsko, Finsko a Švýcarsko a celkově má trofej půl metru, což je výška florbalových mantinelů. Stojí na základně o průměru 19,86 centimetru, což symbolizuje rok vzniku IFF (1986).

Štítek pro zvěčnění jmen šampionek a šampionů je ukryt na spodní straně podstavce. Kolem loga IFF budu paprsčitě přibývat jména vítězných států.

Trofej je z vnějšku stříbrná, z vnitřní strany zlatá. „Symbolizuje skrytou podstatu věcí, na pohled leckdy neviditelných, protože nejsou okázalé, přitom při bližším poznání výjimečné. Pro mě osobně se to florbalu dotýká, v konkurenci mnohem starších sportů je někdy považován za popelku, ale jeho skutečná hodnota vězí v jeho jádru, tedy komunitě a nadšení lidí, kteří ho dělají a snaží se ho posouvat dál,“ dodal Skála.

Přečtěte si také

Christianová jako jediná prožije i druhé domácí MS, touží po medaili

4. 12. 2025

Christianová jako jediná prožije i druhé domácí MS, touží po medaili

Když budeme držet při sobě, tak to může klapnout, říká trenér Procházka před MS

1. 12. 2025

Když budeme držet při sobě, tak to může klapnout, říká trenér Procházka před MS
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.