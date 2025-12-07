Vyprodaná hala a vysoká výhra. Ve skvělé atmosféře si skvělým výkonem florbalové reprezentantky zařídily výborný vstup do světového šampionátu. Do brněnské Starez arény Vodova přišlo na zápas s Dánkami 2811 diváků a hráčky se jim předvedly výhrou 11:0. Útočnice Liberce Karolína Klubalová k tomu dva dny před devatenáctými narozeninami přispěla čtyřmi body za dvě branky a stejný počet asistencí.
Klubalová: Lepší zápas a fanoušky jsme si nemohly přát
„Lepší zápas jsme si přát nemohly. Sice jsme udělaly spoustu zbytečných chyb, které musíme do dalších zápasů napravit, protože budou těžší a těžší... Byly tam nepřesné nahrávky, mohly bychom zlepšit střídání, protože to nebylo nejlepší. Jinak fanoušci super, atmosféra parádní. Úžasné,“ řekla Klubalová.
Na minulém šampionátu debutovala jako třetí nejmladší hráčka v historii českého národního týmu, teď je její další zkušeností domácí MS. „Je to jiné. Řekla bych, že tohle je vysněné mistrovství světa. Hrát před domácím publikem je něco, co někdo, kdo si to nezažije, nepochopí. Nebudu lhát, trochu jsem byla nervózní. Po prvním písknutí to ze mě spadlo a hrála jsem si svoji hru,“ konstatovala Klubalová.
Český tým čekal na první gól do 11. minuty. „První třetina byla rozjezdová do turnaje. Říkaly jsme se, že se musíme více tlačit do gólů,“ komentovala Klubalová stav 2:0 po první dvacetiminutovce.
Rodinu měla v hledišti už na předchozím MS v Singapuru. „Mám tady rodiče, přijede i ségra s přítelem,“ uvedla Klubalová a ocenila fanoušky. „Naprosto úžasná atmosféra, celá hala fandila. S holkama jsme se neslyšely na hřišti, lepší fanoušky si nemůžeme přát. Tohle je jednou za život a jsem ráda, že tady můžu být,“ prohlásila Klubalová.
Na hlasitou atmosféru se florbalistky připravovaly i při závěrečném soustředění v Kutné Hoře a kouč Lukáš Procházka jim při tréninku připravil simulaci hluku. „Je to tak, z repráků nám pouštěl šum diváků, nebylo to to, co jsme zažily dneska, ale napodobenina. Byla to dobrá průprava,“ řekla Klubalová.