Florbalistky Vítkovic prohrály ve finále Poháru mistrů s favorizovaným Thorengruppenem 2:9. Vyrovnaly tak své i celkově české maximum druhým místem, na které dosáhly také v předešlém formátu v turnajové fázi v sezonách 2014/15 a 2016/17.
Florbalistky Vítkovic ve finále Poháru mistrů na Thorengruppen nestačily
Šampionky švédské ligy z posledních pěti let, jejichž barvy hájí od této sezony i česká brankářka Jana Christianová, navázaly na své předešlé dva triumfy v soutěži z ročníků 2022/23 a 2023/24. Loni podlehly až ve finále Pixbu Wallenstam.
K vítězství na zimním stadionu RT Torax Areně v Porubě přispěla šesti body za čtyři branky a dvě asistence finská hvězda Veera Kaupiová. Její dvojče Oona měla bilanci 2+3.
Pětatřicetiletá Christianová, která kryla záda Lovise Hedinové a od 55. minuty si mohla vychutnat úspěch i na hřišti, dosáhla na vítězství v Poháru mistrů jako třetí Češka. V roce 2015 triumfovala Tereza Urbánková s KAIS Mora a o rok později Eliška Krupnová s Pixbem.
Christianová tak rozšířila svou sbírku úspěchů po bronzových medailích z mistrovství světa v letech 2011 v St. Galenu i 2023 v Singapuru a stříbru z loňska z Brna a Ostravy.
Skóre otevřela už po 34 sekundách hry Veera Kauppiová. Ve 14. minutě sice odpověděla v přesilové hře Vendula Beránková, ale hostující celek v 17. minutě dokonale využil početní výhody, když dostala Jessica Kabelková trest na dvě plus dvě minuty. V rozmezí 25 sekund skórovaly Viströmová a Emelie Wibronová.
Veera Kauppiová přidala 39 vteřin před koncem první třetiny další gól a v 27. minutě dovršila hattrick. V čase 33:49 nevyužila ke snížení trestné střílení Maja Helmanová, Jonna Stenvallová naopak navýšila na 6:1. Upravit stav se podařilo 47 sekund před koncem druhé části opět Beránkové.
Ve 45. minutě se prosadila i Oona Kauppiová, její sestra Veera přidala svou čtvrtou branku večera při power-play domácích do prázdné branky v čase 54:24. Vzápětí se dostala na hřiště Christianová, která se mohla se spoluhráčkami radovat ještě z trefy Oony Kauppiové.
Pohár mistrů florbalistek – finále
1. SC Vítkovice – Thorengruppen 2:9 (1:4, 1:2, 0:3)
Branky: 14. a 40. Beránková – 1., 20., 27. a 55. V. Kauppiová, 45. a 58. O. Kauppiová, 17. Viströmová, 17. Wibronová, 36. Stenvallová. Rozhodčí: Friemel, Hasselberg (oba Švýc.). Vyloučení: 4:2. Využití: 1:2. Diváci: 2113.