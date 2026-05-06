Florbalistky překonaly proti Dánsku rekord MS, Štekerová zazářila devíti body

České florbalistky vstoupily do juniorského mistrovství světa v Itálii vysokou výhrou nad Dánskem 23:0. Jde o rekordní výsledek národního týmu v historii šampionátů. Další zápas v základní skupině B čeká obhájkyně bronzu ve čtvrtek od 10:00 se Slovenskem, přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Devíti body za čtyři branky a pět asistencí se na kanonádě podílela Nikola Štekerová, která překonala maximum Magdalény Klímové z roku 2012. Ta si připsala na Polish Cupu proti Norkám osm bodů.
„Čekaly jsme, že budeme dominantní na balonku, ale ne že to bude až taková gólová nadílka,“ řekla webu Českého florbalu asistentka trenéra Zuzana Jelínková.
„Holky byly po celý zápas koncentrované. Přišly sice nějaké výpadky, ale to se stane. Výsledek 23:0 je hezký, ale při vší úctě k soupeřkám to není žádný důležitý ukazatel. Byl to takřka ideální start do šampionátu a jsme za něj rádi. Uvidíme, jak nám vydrží takováto produktivita i do dalších utkání,“ uvedla.