Florbalistky podlehly v semifinále juniorského MS Finsku a budou hrát o bronz

České florbalistky prohrály v semifinále juniorského mistrovství světa v italském Lignanu Sabbiadoro s Finskem 5:6 v prodloužení. V neděli budou obhajovat bronz proti Švýcarsku, které podlehlo Švédsku 2:5. Prohru s Finskem neodvrátila ani hattrickem Anna Sládková.
Skóre utkání otevřela ve 14. minutě Sládková. Po 99 sekundách druhé části vyrovnala Janella Järvinenová, ale v čase 28:11 vrátila českému týmu vedení Sládková a za 25 sekund zvýšila Barbora Jašková. Přesně za minutu odpověděla Jenna Potinojová a v 36. minutě v přesilové hře dotáhla ztrátu Elsa Holopainenová.
V 45. minutě dovršila Sládková hattrick a tým kouče Tomáše Martiníka opět vedl. O obrat se postaraly Zara Gauffinová-Kausteová a Vilja Kuutniemiová, v 58. minutě vynutila nastavení Monika Bláhová. V čase 64:59 rozhodla Gauffinová-Kausteová.