Florbal

Florbalistky podlehly v semifinále juniorského MS Finsku a budou hrát o bronz


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK
Nahrávám video
Florbalistky na juniorském MS budou hrát o bronz
Zdroj: ČT sport

České florbalistky prohrály v semifinále juniorského mistrovství světa v italském Lignanu Sabbiadoro s Finskem 5:6 v prodloužení. V neděli budou obhajovat bronz proti Švýcarsku, které podlehlo Švédsku 2:5. Prohru s Finskem neodvrátila ani hattrickem Anna Sládková.

Skóre utkání otevřela ve 14. minutě Sládková. Po 99 sekundách druhé části vyrovnala Janella Järvinenová, ale v čase 28:11 vrátila českému týmu vedení Sládková a za 25 sekund zvýšila Barbora Jašková. Přesně za minutu odpověděla Jenna Potinojová a v 36. minutě v přesilové hře dotáhla ztrátu Elsa Holopainenová.

V 45. minutě dovršila Sládková hattrick a tým kouče Tomáše Martiníka opět vedl. O obrat se postaraly Zara Gauffinová-Kausteová a Vilja Kuutniemiová, v 58. minutě vynutila nastavení Monika Bláhová. V čase 64:59 rozhodla Gauffinová-Kausteová.

Čtěte také

Florbalistky podlehly Švýcarsku a v semifinále MSJ jdou na Finsko

8. 5. 2026

Florbalistky podlehly Švýcarsku a v semifinále MSJ jdou na Finsko
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.