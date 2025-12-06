Česká cesta za obhajobou bronzových medailí z minulého světového šampionátu florbalistek začíná. Reprezentantky se na úvod turnaje v Brně střetnou ve skupině s Dánkami. Na patnáctém šampionátu budou útočit už na dvanáctý triumf Švédky, dva tituly dosud získaly Finky a jednou se z trofeje radovala reprezentace Švýcarska. Český tým bude usilovat o třetí medaili po bronzech z loňska a roku 2011. Utkání Česko – Dánsko můžete sledovat v přímém přenosu od 17:10 na ČT2 a ČT sport Plus.
Florbalistky čekají na úvod MS Dánky
Výběr trenéra Lukáše Procházky hraje ve skupině A v brněnské Starez Aréně Vodova, kde se v dalších zápasech utká ještě s Lotyšskem a Švýcarskem. „Ambice jsou určitě medailové. Vnímáme, že tým má kvalitu a je připravený. Ve chvíli, kdy se všechno sejde, má na to hrát finále,“ řekl Procházka.
Ve skupině B hrají Švédsko, Finsko, Polsko a Slovensko. První dva celky postoupí přímo do čtvrtfinále a další čeká předkolo play-off, kam se dostanou první dva celky ze skupin C (Norsko, Austrálie, Nizozemsko, Japonsko) a D (Německo, Estonsko, Singapur, USA). Předkolo se odehraje 9. prosince ještě v Brně, další zápasy play-off už se uskuteční v ostravské Ostravar Aréně. Finále je na programu v neděli 14. prosince.
S Dánkami dosud Češky hrály šestkrát a vždy vyhrály s celkovým skóre 42:13. Naposledy se s nimi utkaly před dvěma roky, kdy ve čtvrtfinále MS zvítězily 13:1. „Chceme být aktivní a skvělým divákům nabídnout opravdu zajímavý florbal,“ uvedl Procházka.
„Tým je velice dobře nastavený. Máme tam skvělou pohodu a zároveň zdravou nervozitu,“ prohlásila kapitánka českého týmu Michaela Kubečková. Se spoluhráčkami po dvouletém přípravném cyklu už vyhlíží start turnaje. „Já se těším opravdu moc. Věřím, že nám fanoušci udělají skvělou kulisu a my jim za to převedeme skvělý výkon,“ dodala.
Český tým se do Brna přesunul ve čtvrtek ze soustředění v Kutné Hoře a večer už absolvoval otevřený trénink pro fanoušky. Kubečková doufá, že domácí atmosféra nebude tým svazovat, ale naopak mu pomůže. „Je to pro nás samozřejmě téma. Je to velká změna oproti tomu, před kolika lidmi jsme zvyklé hrát. My uděláme maximum pro to, aby byli na naší straně, a věřím, že nás to požene,“ uvedla třiadvacetiletá hráčka švédského Kalmarsundu.
Na stý reprezentační start se těší útočnice Martina Řepková jako osmá hráčka, rekordmankou je brankářka Jana Christianová (149).
Organizátoři šampionátu budou útočit na nový divácký rekord. Maximum drží MS v Neuchatelu z roku 2019, kde sledovalo zápasy 44 513 fanoušků. Předchozím rekordem bylo 43 806 příznivců ze šampionátu v Brně a Ostravě z roku 2013. Ostravě zůstává rekord na jeden zápas s 5021 diváky při duelu o bronz mezi Českem a Švýcarskem.
„Florbal za 12 let od posledního mistrovství světa tady udělal velký skok a věřím, že nás naše florbalová rodina podpoří a získáme rekord zpět,“ řekl prezident Českého florbalu Daniel Novák.