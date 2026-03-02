Florbal

Boleslav je po výhře nad Spartou vítězem základní části superligy


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Mladoboleslavští florbalisté porazili v dohrávce 24. kola superligy pražskou Spartu 7:6, obhájili triumf v základní části a opět získali Prezidentský pohár. Dlouhodobou soutěž ovládli Středočeši už podeváté.

Mladá Boleslav vede dvě kola před koncem před druhým celkem tabulky Vary Bohemians o osm bodů, k triumfu v základní části jí v pondělním utkání stačil i bod. Svou rekordní vítěznou sérii v domácí nejvyšší soutěži prodloužila už na 54 utkání. Sparta přitom vedla 2:0, 3:2 i 6:4.

Až v čase 58:54 snížil Jakub Vařecha na 5:6, za 48 sekund vyrovnal také při power-play Milan Tomašík a vteřinu před koncem rozhodl Adam Hemerka. Kapitán Tomašík přispěl k výhře čtyřmi body za hattrick a jednu asistenci.

Poprvé v sezoně nebodoval nejproduktivnější hráč superligy Adam Delong, který má z 23 zápasů 87 bodů za 53 branek a 34 asistencí. Nepřekonal tak rekord Jiřího Curneyho, jenž v ročníku 2018/19 také v dresu Mladé Boleslavi zaznamenal ve 26 duelech 35 gólů a 52 přihrávek.

Paradoxně to bylo v duelu právě proti Curneymu, který hájí barvy Sparty. Blízko byl Delong necelou půlminutu před koncem, kdy ještě za stavu 5:6 při power-play trefil horní tyč. Curney si připsal v utkání branku a asistenci a osm bodů mu chybí k tomu, aby dosáhl na metu 1000 bodů v základní části superligy. Rekordman soutěže má z 457 duelů 550 tref a 442 přihrávek.

