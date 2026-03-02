Mladoboleslavští florbalisté porazili v dohrávce 24. kola superligy pražskou Spartu 7:6, obhájili triumf v základní části a opět získali Prezidentský pohár. Dlouhodobou soutěž ovládli Středočeši už podeváté.
Boleslav je po výhře nad Spartou vítězem základní části superligy
Mladá Boleslav vede dvě kola před koncem před druhým celkem tabulky Vary Bohemians o osm bodů, k triumfu v základní části jí v pondělním utkání stačil i bod. Svou rekordní vítěznou sérii v domácí nejvyšší soutěži prodloužila už na 54 utkání. Sparta přitom vedla 2:0, 3:2 i 6:4.
Až v čase 58:54 snížil Jakub Vařecha na 5:6, za 48 sekund vyrovnal také při power-play Milan Tomašík a vteřinu před koncem rozhodl Adam Hemerka. Kapitán Tomašík přispěl k výhře čtyřmi body za hattrick a jednu asistenci.
Poprvé v sezoně nebodoval nejproduktivnější hráč superligy Adam Delong, který má z 23 zápasů 87 bodů za 53 branek a 34 asistencí. Nepřekonal tak rekord Jiřího Curneyho, jenž v ročníku 2018/19 také v dresu Mladé Boleslavi zaznamenal ve 26 duelech 35 gólů a 52 přihrávek.
Paradoxně to bylo v duelu právě proti Curneymu, který hájí barvy Sparty. Blízko byl Delong necelou půlminutu před koncem, kdy ještě za stavu 5:6 při power-play trefil horní tyč. Curney si připsal v utkání branku a asistenci a osm bodů mu chybí k tomu, aby dosáhl na metu 1000 bodů v základní části superligy. Rekordman soutěže má z 457 duelů 550 tref a 442 přihrávek.