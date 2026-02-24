Florbalisté Mladé Boleslavi porazili ve finále Poháru Českého florbalu Vary Bohemians 6:5 po nájezdech, v páté sérii rozstřelu rozhodl Šimon Stránský. Mladá Boleslav získala trofej popáté v historii a zajistila si účast v příštím ročníku Poháru mistrů.
Finále domácího poháru dospělo až do nájezdů, radují se florbalisté Mladé Boleslavi
Mistrovská Mladá Boleslav, která suverénně vládne superlize a drží v ní rekordní sérii 53 výher, se v domácím poháru dočkala prvního triumfu po šesti letech. Uspěla v něm v sezonách 2013/14, 2014/15, 2016/17 a 2019/20. Celek Vary Bohemians útočil na trofej v první sezoně po sloučení Karlových Varů s FbŠ Bohemians, která v poháru uspěla v ročníku 2022/23.
V polovině úvodní třetiny otevřely skóre Vary Bohemians, když se po přihrávce Karla Petráka trefil Matyáš Krebner a ve 14. minutě zvýšil po nabídce Jana Řehoře Jakub Hejzlar. Mladá Boleslav snížila v čase 17:22, kdy trefil levý horní roh branky nejlepší superligový střelec Adam Delong.
Mezi 27. a 29. minutou Mladá Boleslav otočila stav. Nejdříve zužitkoval pas Jiřího Besty Stránský a po střele Miroslava Fořta do tyče doklepl balonek ze vzduchu bekhendem Jan Zoufalý. V čase 35:27 odpověděl střelou přes clonu Dominik Bürger. Za 51 sekund vrátil Středočechům náskok Adam Hemerka, který se trefil z pravé strany od mantinelu.
Po 23 vteřinách třetí třetiny odpověděl z dorážky po střele Karla Petráka Ondřej Kawulok. Ve 44. minutě kryl Miroslav Kovařík trestné střílení Delonga. V čase 57:54 vyrovnal v přesilové hře při Bestově vyloučení Filip Forman. Desetiminutové prodloužení nerozhodlo a v rozstřelu rozuzlil drama Stránský.