Velká pardubická bude. Ale bez diváků

"Jsme rádi, že se to povedlo, byť to bude znamenat omezení na nejnutnější počet osob potřebných k zajištění akce, a to jak na straně pořadatelů, tak i jednotlivých dostihových týmů," uvedl ředitel Dostihového spolku Jaroslav Müller.

Od pondělí 5. října bude platit nouzový stav a profesionální a organizovaný sport na všech úrovních sice může v omezené formě fungovat, ale bez fanoušků. Na slavný překážkový dostih s Taxisem obvykle chodí až 30 000 diváků.

Velkou pardubickou bude přenášet Česká televize. Možná budou k mání virtuální vstupenky, o které lidé projevují zájem. "Ano, i o této variantě uvažujeme a jsme rádi, že s tímto nápadem přicházíte," uvedli pořadatelé na sociálních sítích.

"Jsme připraveni udělat vše, abychom co nejlépe přenesli atmosféru slavnostního dne milionům diváků u televizních obrazovek," konstatoval Müller.

V současnosti je přihlášených osmnáct koní včetně hnědáka Theophilose. Loni ho dovedl vítězně do cíle žokej Josef Bartoš, ale letos bude chybět, jelikož je po operaci kolena. Na startu budou i předchozí vítězové Tzigane du Berlais (2018), No Time To Lose (2017) a Ribelino (2015).