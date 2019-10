Obhájce a dvacítka vyzyvatelů. Tzigane du Berlais je favoritem Velké pardubické

Hned dvanáct z 21 koní na startu poběží Velkou pardubickou poprvé v životě. "Řada z nich je ale po úspěšné kariéře v zahraničí a nyní se vrací do Pardubic," připomíná dostihový odborník ČT Libor Šimůnek. Několik spolufavoritů Velké letos zastavily zdravotní problémy. Ve vrcholu sezony se tak nepředstaví vítěz z roku 2017 No Time to Lose, zranění nohy nepustí na start ani loni druhého Hegnuse. Těsně před uzávěrkou startovní listiny se v tréninku vážně zranil i jeden z britských koní, desetiletý Van Gogh du Granit a musel ukončit dostihovou kariéru. Do Pardubic nakonec nepřijede ani Urgent De Gregaine z Francie, který zde před dvěma roky skončil po boji s No Time to Lose druhý.

Obhájce proti Váňovým koním Do boje o první tři místa může promluvit minimálně sedmička koní. Favoritem číslo jedna je ovšem loňský vítěz Tzigane du Berlais, přestože v posledním letošním přípravném dostihu neměl příliš chuť závodit a následně byl hospitalizován kvůli kolice, což způsobilo menší výpadek v tréninku. "Ale v posledních dnech už by na tom měl být líp a věřím, že na Velkou bude připravený. Těžko říct, jestli se mu v neděli bude chtít podat ten nejlepší výkon. Jestli se na něj ale bude cítit, mohlo by to být dobré," věří jeho majitel Jiří Charvát. Osmiletému valachovi by měla pomoct opětovná spolupráce s Janem Faltejskem, který bude útočit už na svůj šestý triumf ve Velké pardubické. Tradičně silně nazbrojeno má trenér Josef Váňa starší, který posílá do Velké čtveřici koní. Sám Váňa považuje za nejlepšího devítiletého hnědáka Theophila. "Třídu má, otázkou ale může být, co s ním udělá distance," upozorňuje Libor Šimůnek. Theophilos zatím běžel v dostihu maximálně 5800 metrů, ve Velké jej čeká o kilometr víc. "Ale Tiumen taky vyhrál Velkou hned napoprvé," připomíná Theophilův žokej Josef Bartoš.

Theophilos zdroj: zavodistepardubice.cz autor: Marcela Kvochová

O něco méně zkušeností na pardubické dráze nasbíral desetiletý Mazhilis, který se ovšem před třemi lety stal vítězem prestižního italského Gran Premia a je tak prvním koněm v historii, který se pokusí o unikátní double. "Skvěle skokansky vybavený kůň, ale v Pardubicích toho zatím tolik naběháno nemá. Podává stabilní výkony, navíc nikdy neupadl," oceňuje Šimůnek. V sedle Mazhilise se objeví Jan Kratochvíl, vítěz Velké z roku 2017. Právě Kratochvíl s Mazhilisem před třemi roky ovládl i Gran Premio. "Dost silná dvojka na to, aby promluvila do nejvyšších míst," věří Šimůnek. Na přední příčky může ovšem dosáhnout i další Váňův svěřenec Ange Guardian, který už ve Velké pardubické dosáhl na druhé místo, ale téměř sedmikilometrová distance se pro něj jeví jako příliš dlouhá. Ve všech třech letošních startech zvítězil, a pokud mu sedne trať, může znovu dosáhnout vysoko. Nejzkušenější z Váňova kvarteta je dvanáctiletý Zarif, který se ve všech pěti předchozích startech ve Velké dokázal umístit nejhůř do šestého místa. Spolehlivý skokan absolvoval v kariéře přes třicet překážkových dostihů a ani jednou neupadl. Ve Velké může těžit právě ze svých zkušeností, i když nejlepší léta kariéry už má zřejmě za sebou.

Talent zdroj: zavodistepardubice.cz

Černí koně dostihu Vylepšit loňské třetí místo se pokusí devítiletý hnědák českého chovu Stretton, který ve svých 22 životních startech pouze jednou nedosáhl na dotované umístění. Letos bral dvě čtvrtá místa v kvalifikačních dostizích, o kilometr delší Velká mu ještě pomůže. Otazníky ohledně vytrvalosti se ovšem vznášejí nad osmiletým Talentem, který sice dokázal dvakrát vyhrát kvalifikaci na 5800 metrů, bezmála sedmikilometrový dostih si ale zkusí poprvé. Svěřenec trenérky Hany Kabelkové kvůli problémům s artrózou téměř rok neběhal, v září se ale do dostihů vrátil velmi přesvědčivým výkonem, když lehce porazil Theophilose, Mazhilise i Tzigana du Berlais. Poprvé si Velkou pardubickou zkusí také desetiletý Sztorm, který byl na startovní listině už loni, těsně před dostihem byl ovšem kvůli zdravotním potížím škrtnut. "Možná mu to ale přišlo k duhu, třídu rozhodně má. Dařilo se mu v Polsku, velkou steeplechase vyhrál i v Meranu. Pardubice ale moc zažité nemá," upozorňuje Libor Šimůnek. Pokud zvládne nástrahy kurzu, i on by mohl skončit mezi nejlepšími. V sedle má navíc zkušeného Marka Stromského. Britský dobyvatel a koně pro překvapení Jedenáctiletý britský host Rathlin Rose nemá zkušenosti s krosovými dostihy a ani sázkové kanceláře s jeho úspěchem nepočítají. Kvalita mu však rozhodně nechybí. Na jaře byl devátý ve Skotské velké národní a dobré výsledky sbíral i v dostizích pro válečné veterány. Na Ostrovech se však běhají překážkové dostihy od podzimu do jara a pro Rathlin Rose tak bude Velká pardubická prvním dostihem sezony. Jeho trenér David Pipe ale ujišťuje, že pro to, aby se Rathlin Rose v pardubické konkurenci neztratil, udělal maximum. Premiéru si v Pardubicích odbyde také francouzský polokrevník Beau Rochelais, kterého majitel někdejší trojnásobné vítězky Orphee des Blins Jiří Trávníček koupil právě kvůli Velké Pardubické. "Určitě je to kůň, který má skokanské předpoklady, aby pardubické překážky zvládl. I pro nás je ale otázkou, jak zvládne delší trať Velké," připouští Trávníček neznámé ohledně své nové akvizice. Osmiletý hnědák sice ve Francii nasbíral dobré výsledky, mezi úplnou špičku českých krosařů však zřejmě zatím nepromluví.

Mahony s Markem Stromským triumfoval v Ceně Labe zdroj: zavodistepardubice.cz

Naopak dostatek zkušeností s nástrahami pardubického závodiště má loňský vítěz Ceny Labe Mahony. Člen nastupující generace českých krosařů si v sedmi letech zkusí Velkou pardubickou poprvé, letošními výsledky ovšem zatím nepřesvědčil, že by se mohl dostat mezi nejlepší. Umístění do sedmého místa ale nemusí být nereálné. S podobnými ambicemi jde na start i sedmiletý Player, který letos dokázal porazit koně z širší české špičky. "Je to mladý kůň, jeho dostihová kariéra stoupá. Nemáme ale zkušenosti s tím, co udělá kilometr navíc, takže i pro nás bude výsledek překvapením," říká Playerův jezdec Marcel Novák, který se podílí i na jeho přípravě. Nejviditelnějším koněm bude zřejmě opět polokrevný Bridgeur, který se svým jezdcem Jaroslavem Myškou obvykle udává tempo dostihu. Ofenzivní taktika mu už dvakrát vynesla ve vrcholu sezony sedmé místo. Bohatou kariéru má za sebou jediná klisna v letošním ročníku Velké Delight My Fire. Devítiletá tmavá hnědka absolvovala už 41 dostihů, dokázala vyhrát Cenu Labe, Velkou wroclavskou i Velkou slušovickou. Zkusila dostih v Cheltenhamu, do cíle se ale nepodívala. Před dvěma roky získala ve Velké pardubické třetí místo, v loňské ani letošní sezoně ovšem na skvělé výsledky nenavázala. "Chtěl bych mezi prvních pět. Pokud se jí vyhnou problémy na trati, může se to povést," řekl její trenér Radim Bodlák Dostihovému světu.

Delight My Fire (vlevo) a Bridgeur nad vodní překážkou zdroj: zavodistepardubice.cz

Hlavní cíl: dostat se do cíle Vítěz Velké pardubické z roku 2015 Ribelino se poslední tři roky výsledkově trápí. Po změně tréninkové centrály sice přišlo zlepšení, umístění mezi nejlepšími sedmi by bylo spíš překvapením. Do skupiny koní, kteří mohou spíš překvapit, patří sedmiletý ryzák francouzského původu Chicname de Cotte, který se v Česku představil zatím pouze dvakrát, v květnové i srpnové kvalifikaci stačil na páté místo. Ani devítiletý Krocoleon dosud nepřesvědčil, že by mohl konkurovat širší špičce českých krosařů, v delších dostizích mu chybí vytrvalost.

Polokrevný Templář se pravidelně umisťuje na dotovaných pozicích v dostizích vyšších kategorií a v roce 2015 dokonce vyhrál jednu z kvalifikací na Velkou pardubickou. Ve Velké startuje už popáté, poslední dva ročníky ale nedokončil a dříve obsadil sedmé a osmé místo, což je pro něj v dané konkurenci zřejmě maximem. Na Slovensku připravovaný Vandual si zkusil Velkou pardubickou už loni a skončil osmý, na první nedotované pozici. Letos sice dokázal porazit Zarifa a Mahonyho, na nejlepší ale ztrácel. Mezi největší outsidery patří další zástupce slovenských barev, sedmiletý Tiep de L’est. V Pardubicích se představil dvakrát, vždy výsledkové listiny uzavíral. Francouzský rodák Dulcar de Sivola je v šesti letech nejmladším účastníkem dostihu. Zatím mu chybí zkušenosti, otázkou je i to, zda dokáže absolvovat téměř sedmikilometrovou trať.