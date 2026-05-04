Zraněná Vosová v ženské Vueltě skončila, Kopecký je po druhé etapě třiapadesátá

Pro nizozemskou cyklistickou hvězdu Marianne Vosovou skončila ženská Vuelta hned po první etapě. V neděli při pádu osm kilometrů před cílem si zlomila klíční kost, a přestože dojela do cíle, do pondělní druhé etapy již nenastoupila. Druhou etapu ovládla Belgičanka Shari Bossuytová.
Osmatřicetiletá olympijská vítězka z Londýna a trojnásobná mistryně světa Vosová dokázala v úvodní etapě i se zraněním vybojovat sedmé místo. „Se zlomenou klíční kostí je to pozoruhodný výsledek. Ale Marianne je skutečně výjimečná. Dělá dojem na všechny,“ řekl sportovní ředitel stáje Visma Lease a Bike Jos van Emden.
V pondělí potkal pád vítězku první etapy Švýcarku Noemi Rüeggovou a musela ze závodu rovněž odstoupit. Vueltu vede Němka Franziska Kochová, která v pondělí skončila druhá ve spurtu za Belgičankou Bossuytovou.
Česká cyklistka Julia Kopecký dokončila etapu na 40. místě se ztrátou 24 sekund a v průběžném pořadí jí patří 53. pozice s mankem 1:43 minuty.