Cyklistika

Zraněná Vosová v ženské Vueltě skončila, Kopecký je po druhé etapě třiapadesátá


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK
Nahrávám video
Po druhé etapě ženské Vuelty vede Kochová
Zdroj: ČT sport

Pro nizozemskou cyklistickou hvězdu Marianne Vosovou skončila ženská Vuelta hned po první etapě. V neděli při pádu osm kilometrů před cílem si zlomila klíční kost, a přestože dojela do cíle, do pondělní druhé etapy již nenastoupila. Druhou etapu ovládla Belgičanka Shari Bossuytová.

Osmatřicetiletá olympijská vítězka z Londýna a trojnásobná mistryně světa Vosová dokázala v úvodní etapě i se zraněním vybojovat sedmé místo. „Se zlomenou klíční kostí je to pozoruhodný výsledek. Ale Marianne je skutečně výjimečná. Dělá dojem na všechny,“ řekl sportovní ředitel stáje Visma Lease a Bike Jos van Emden.

V pondělí potkal pád vítězku první etapy Švýcarku Noemi Rüeggovou a musela ze závodu rovněž odstoupit. Vueltu vede Němka Franziska Kochová, která v pondělí skončila druhá ve spurtu za Belgičankou Bossuytovou.

Česká cyklistka Julia Kopecký dokončila etapu na 40. místě se ztrátou 24 sekund a v průběžném pořadí jí patří 53. pozice s mankem 1:43 minuty.

Čtěte také

Volleringová obhájila vítězství na Vueltě

10. 5. 2025

Volleringová obhájila vítězství na Vueltě

Vosová devátý titul nepřidá, na MS nepojede

28. 1. 2025

Vosová devátý titul nepřidá, na MS nepojede
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.