Hirt se představí na Giru d’Italia už podeváté, Kopeckého čeká premiéra

Jan Hirt nechybí v nominaci týmu NSN na slavné Giro d’Italia. Na italské Grand Tour bude pětatřicetiletý vrchař podeváté. Naopak 26letý Tomáš Kopecký ze stáje Unibet Rose Rockets, která nepatří do WorldTour a od pořadatelů dostala divokou kartu, pojede poprvé jeden ze tří nejslavnějších závodů. Giro odstartuje v pátek v bulharském Nesebaru.
Hirt absolvuje na třítýdenním italském závodě devátý start za posledních deset let. V roce 2022 obsadil na Giru životní šesté místo a předloni byl celkově osmý. Na kontě má i jedno etapové vítězství, které vybojoval před čtyřmi lety.
Loni pro něj Giro skončilo už po šesté etapě, v níž po hromadném pádu utrpěl zlomeninu stehenní kosti. „Už dvakrát skončil Jan na Giru v první desítce a je dobře připravený, takže očekáváme, že se opět bude snažit o umístění v Top 10,“ řekl sportovní ředitel NSN Dimitri Claeys na týmovém webu. Hirtova stáj jinak bude v závodě usilovat hlavně o úspěchy v etapách, o které budou bojovat sprinteři Ethan Vernon a Corbin Strong.
Mezi českými cyklisty je rekordmanem na Giru s deseti starty Ján Svorada, který ale v letech 1993 až 1995 závod absolvoval pod slovenskou vlajkou.