Cyklistika

Hirt se představí na Giru d’Italia už podeváté, Kopeckého čeká premiéra


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Jan Hirt nechybí v nominaci týmu NSN na slavné Giro d’Italia. Na italské Grand Tour bude pětatřicetiletý vrchař podeváté. Naopak 26letý Tomáš Kopecký ze stáje Unibet Rose Rockets, která nepatří do WorldTour a od pořadatelů dostala divokou kartu, pojede poprvé jeden ze tří nejslavnějších závodů. Giro odstartuje v pátek v bulharském Nesebaru.

Hirt absolvuje na třítýdenním italském závodě devátý start za posledních deset let. V roce 2022 obsadil na Giru životní šesté místo a předloni byl celkově osmý. Na kontě má i jedno etapové vítězství, které vybojoval před čtyřmi lety.

Loni pro něj Giro skončilo už po šesté etapě, v níž po hromadném pádu utrpěl zlomeninu stehenní kosti. „Už dvakrát skončil Jan na Giru v první desítce a je dobře připravený, takže očekáváme, že se opět bude snažit o umístění v Top 10,“ řekl sportovní ředitel NSN Dimitri Claeys na týmovém webu. Hirtova stáj jinak bude v závodě usilovat hlavně o úspěchy v etapách, o které budou bojovat sprinteři Ethan Vernon a Corbin Strong.

Mezi českými cyklisty je rekordmanem na Giru s deseti starty Ján Svorada, který ale v letech 1993 až 1995 závod absolvoval pod slovenskou vlajkou.

Čtěte také

Protiizraelské demonstrace znemožnily dojet závěrečnou etapu Vuelty, vyhrál Vingegaard

14. 9. 2025

Protiizraelské demonstrace znemožnily dojet závěrečnou etapu Vuelty, vyhrál Vingegaard
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.