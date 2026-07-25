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Závěrečný den Tour bude kratší


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport, ČTK
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Představení 21. etapy Tour de France
Zdroj: ČT sport

Nedělní závěrečná etapa Tour de France bude zkrácena ze 133 na 89 kilometrů. Organizátoři se rozhodli ulevit záchranným složkám bojujícím s rozsáhlými lesními požáry. Úpravu programu oznámili pořadatelé společně s pařížskou policejní prefekturou. Etapa začne v 17:50.

Týmy se v neděli představí v původním místě startu v Thoiry, poté ale autobusy převezou cyklisty přímo do Paříže. V 17:50 peloton odstartuje z cílové čáry a absolvuje nejprve dvě kola na Champs-Élysées, než se vydá na okruh přes Montmartre. Dojezd do cíle se očekává kolem 19:45.

„Záchranné složky jsou plně mobilizovány k boji s požáry, zatímco jednotky vnitřní bezpečnosti pracují na zabezpečení postižených oblastí a ochraně obyvatelstva. V této souvislosti se ministr vnitra rozhodl přesunout některé složky původně určené k zajištění bezpečnosti závěrečné etapy Tour de France, aby posílil zdroje nasazené v oblastech postižených požáry,“ stojí v prohlášení.

Mimořádně silné požáry zuřící v jihozápadní Francii už si v minulých dnech vyžádaly preventivní evakuaci řady obcí v okolí Bordeaux. Opatření se dotklo téměř 200 tisíc lidí, oheň spálil už více než 36 tisíc hektarů.

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