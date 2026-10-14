Začalo dráhařské MS, sprinteři vypadli se zlatým Nizozemskem

V Šanghaji se rozjelo letošní mistrovství světa v dráhové cyklistice. David Peterka, Dominik Topinka a Adam Rauschgold skončili v týmovém sprintu na osmém místě, když jejich cestu zastavilo nakonec zlaté Nizozemsko, za které si již jednadvacátý titul vyjel Harrie Lavreysen. Stejnou disciplínu žen ovládly domácí Číňanky, Češky byly třinácté. Petra Ševčíková skončila ve scratchi osmnáctá.
Topinka, Peterka a Rauschgold usilovali o další vylepšení historického maxima v podobě šesté příčky, na kterou česká sestava dosáhla loni v Chile. Už v kvalifikaci ale měli reprezentanti namále, když obsadili poslední postupovou pozici. Mezi osmičku, která se dostala do 1. kola, proklouzli o 13 tisícin na úkor Německa. Na nizozemské obhájce titulu ale nestačili.
Jeffrey Hoogland, Lavreysen a Roy van den Berg si podle očekávání vyjeli čtvrté zlato v řadě. Celkově triumfovali poosmé, pokaždé u toho byl i Lavreysen, který má z týmového sprintu na MS i dvě stříbra. V počtu nejcennějších medailí je devětadvacetiletý Lavreysen nejúspěšnějším dráhařem historie a jednadvacáté zlato z MS znamená další vylepšení jeho vlastního rekordu. Individuálních titulů má třináct.
V kvalifikaci týmového sprintu žen skončily Veronika Tamme, Anna Jaborníková, Sára Kateřina Peterková třinácté a nevešly se mezi postupovou osmičku. Překvapivě triumfovaly Číňanky Ťiang Jü-lu, Tchung Meng-čchi, Jüan Li-jing a Luo Süe-chuang, když ve finále porazily obhájkyně stříbra Britky.
Lorena Wiebesová ve scratchi završila vítězný hattrick po triumfech z let 2024 a 2025, když těsně předstihla Irku Laru Gillespieovou. „Je to šílené. Vyhrávat je neustále těžší a těžší. Dneska to bylo hodně těsné, protože Lara tam byla jen na kousíček za mnou, ale hlavní je, že se mi nakonec podařilo zvítězit,“ pochvalovala si Wiebesová, která před třemi dny ovládla v Číně etapový závod WorldTour Kolem Čchung-mingu. Loni oslavila sedmadvacetiletá Nizozemka světový titul také v omniu.
Velký návrat prožil Taylor Phinney. Šestatřicetiletý závodník, jenž původně ukončil kariéru v roce 2019, byl součástí americké čtveřice v týmové stíhačce. Na dráhovém MS se představil po 16 letech. Američané postoupili z kvalifikace, ale v prvním kole je vyřadili Francouzi.
Výsledky MS v dráhové cyklistice
Výsledky MS v dráhové cyklistice
Muži:
Týmový sprint – finále: Nizozemsko (Hoogland, Lavreysen, Van den Berg) 41,954 – Austrálie (Barber, Elliott, Hoffman) 42,470, o 3. místo: Čína (Ťin Č'-cheng, Li Č'-wej, Liou Čchi) 42,389 – Japonsko 43,644, …8. Česko (Peterka, Topinka, Rauschgold) vyřazeno v 1. kole.
Ženy:
Scratch: 1. Wiebesová (Niz.), 2. Gillespieová (Ir.), 3. Martinsová (Port.), …18. Ševčíková (ČR).
Týmový sprint – finále: Čína (Ťiang Jü-lu, Tchung Meng-čchi, Jüan Li-jing, Luo Süe-chuang) 45,578 – Velká Británie (Capewellová, Finucaneová, Parrisová-Smithová) 45,933, o 3. místo: Německo (Friedrichová, Graboschová, Schneiderová) 46,276 – Rusko 46,712, ...13. Česko (Tamme, A. Jaborníková, Peterková) vyřazeno v kvalifikaci.