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Cyklistika

Stošek sedmým místem na MS v gravelu překonal dosud nejlepší umístění Štybara


před 50 mminutami|Zdroj: ČT sport, ČTK
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Závěr závodu mužů na MS v gravelu
Zdroj: ČT sport

Medaile nebyla daleko. Martin Stošek se pohyboval v přední skupině australského MS v gravelu. Nakonec obsadil sedmou příčku, což je nejlepším českým mužským výsledkem v pětileté historii šampionátu pro tuto disciplínu. Sprint čtveřice nejlepších vyhrál po 144 kilometrech Dán Magnus Bak Klaris.

Předloňský mistr Evropy Stošek umístěním v Nannupu vylepšil české maximum v mužské kategorii na gravelovém MS, dosud nejlépe si vedl Zdeněk Štybar, který v premiérovém šampionátu v roce 2022 skončil osmý. Loni byla mezi ženami šestá Julia Kopecký.

Bak Klaris vyhrál spurt vedoucí čtyřčlenné skupiny, jež zaútočila ve stoupání sedm kilometrů před cílem a setřásla Stoška a další dva jezdce. Druhý skončil obhájce titulu Florian Vermeersch z Belgie a bronz získal Brit Connor Swift.

Další český cyklista Tomáš Kalojíros obsadil 62. místo. Spolufavorit Petr Vakoč musel start na poslední chvíli po konzultaci s lékaři odřeknout.

„Bohužel jsem brzy po příletu do Austrálie onemocněl. Po pár dnech strávených v posteli mi bylo jasné, že šance zabojovat o dobrý výsledek je pryč, ale doufal jsem, že se mi podaří alespoň odstartovat a uvidím, kam až to dotáhnu. Ale nešlo to, pro mé tělo by to po boji s virem byla příliš velká zátěž,“ řekl Vakoč, který alespoň během závodu podával Stoškovi pití na občerstvovací stanici.

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