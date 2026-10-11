Stošek sedmým místem na MS v gravelu překonal dosud nejlepší umístění Štybara

Medaile nebyla daleko. Martin Stošek se pohyboval v přední skupině australského MS v gravelu. Nakonec obsadil sedmou příčku, což je nejlepším českým mužským výsledkem v pětileté historii šampionátu pro tuto disciplínu. Sprint čtveřice nejlepších vyhrál po 144 kilometrech Dán Magnus Bak Klaris.
Předloňský mistr Evropy Stošek umístěním v Nannupu vylepšil české maximum v mužské kategorii na gravelovém MS, dosud nejlépe si vedl Zdeněk Štybar, který v premiérovém šampionátu v roce 2022 skončil osmý. Loni byla mezi ženami šestá Julia Kopecký.
Bak Klaris vyhrál spurt vedoucí čtyřčlenné skupiny, jež zaútočila ve stoupání sedm kilometrů před cílem a setřásla Stoška a další dva jezdce. Druhý skončil obhájce titulu Florian Vermeersch z Belgie a bronz získal Brit Connor Swift.
Další český cyklista Tomáš Kalojíros obsadil 62. místo. Spolufavorit Petr Vakoč musel start na poslední chvíli po konzultaci s lékaři odřeknout.
„Bohužel jsem brzy po příletu do Austrálie onemocněl. Po pár dnech strávených v posteli mi bylo jasné, že šance zabojovat o dobrý výsledek je pryč, ale doufal jsem, že se mi podaří alespoň odstartovat a uvidím, kam až to dotáhnu. Ale nešlo to, pro mé tělo by to po boji s virem byla příliš velká zátěž,“ řekl Vakoč, který alespoň během závodu podával Stoškovi pití na občerstvovací stanici.