V Neapoli se po nervózním finiši raduje domácí Ballerini

Davide Ballerini vyhrál sprinterský závěr rovinaté šesté etapy Gira d'Italia. Po karambolu několika jezdců zůstal domácí závodník v čele sám s Jasperem Stuyvenem a belgického soupeře ve spurtu porazil. S mírným odstupem třetí dojel lídr bodovací soutěže Francouz Paul Magnier.
Závěrečný finiš s několika zatáčkami na kluzkých kostkách v Neapoli budil už předem respekt a obavy se naplnily, přestože nakonec peloton stihl dojet těsně předtím, než se déšť spustil naplno. V poslední zatáčce kolo podklouzlo dvojici vedoucích jezdců stáje Unibet Rose Rochets, za nimi skončilo na zemi i několik dalších cyklistů a jiné sprinterské favority včetně Magniera pád zdržel.
Ballerini, který se udržel na druhém kraji silnice, využil příležitost a připsal si jedenácté vítězství v kariéře. Na závodě Grand Tours triumfoval poprvé.
Jan Hirt byl klasifikován na 72. místě a v celkovém pořadí klesl na 19. pozici. Matyáš Kopecký dojel o deset příček za ním, Tomáš Kopecký byl v cíli na 140. místě.
V pátek peloton čeká první náročná horská prověrka. Na programu je 244 km dlouhá trasa, která vyvrcholí stoupáním první kategorie na Blockhaus.