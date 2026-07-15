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Velo fokus podcast: Po 11. etapě Tour de France


před 21 hhodinami|Zdroj: ČT sport
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Velo fokus podcast: Po 11. etapě Tour de France
Zdroj: ČT sport

Každý den po skončení etapy shrnujeme dění na Tour de France. Kdo září, kdo tolik ne a kam peloton směřuje? Poslouchejte denní Velo fokus podcast na webu ctsport.cz, YouTube a ve všech podcastových aplikacích.

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