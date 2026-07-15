11. etapa Tour de France

Nahrávám video
Tour de France se překlápí do své druhé poloviny. Na programu je rovinatá jedenáctá etapa. Ve žlutém dresu jede Tadej Pogačar. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Tour de France se překlápí do své druhé poloviny. Na programu je rovinatá jedenáctá etapa. Ve žlutém dresu jede Tadej Pogačar. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.