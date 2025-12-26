Nizozemští cyklokrosaři Mathieu van der Poel a Lucinda Brandová vyhráli čtvrtý závod Světového poháru za sebou, vítěznou sérii prodloužili dnes v Gavere. Jediný český účastník závodu Michael Boroš obsadil v Belgii 17. místo, nejlepší v seriálu v sezoně. Seriál pokračuje v neděli v Dendermonde. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Van der Poel a Brandová vyhráli čtvrtý závod SP za sebou, Boroš dojel sedmnáctý
Sedminásobný mistr světa van der Poel vyhrál i v pátém startu v terénu v tomto ročníku a celkem si připsal už šestnáctou cyklokrosovou výhru za sebou.
Naposledy neuspěl v lednu roku 2024 v Benidormu. Dnes se dlouho držel ve vedoucí skupině a zaútočil až v předposledním kole, domácího Belgičana Thibaua Nyse nakonec porazil o 21 sekund. Třetí skončil další Nizozemec Tibor del Grosso.
Boroš sedmnáctým místem zaznamenal nejlepší výsledek v této sezoně mezi elitou, jeho maximem byla 18. příčka z rodného Tábora. Na vítěze osminásobný mistr republiky ztratil 2:24 minuty.
Šestatřicetiletá Brandová potvrdila svou suverenitu šestým triumfem v šestém závodu SP, do nějž nastoupila. Druhá skončila s odstupem 15 sekund Francouzka Amandine Fouquenetová, třetí byla Nizozemka Puck Pietersová. Česká jednička Kristýna Zemanová, jež dosud při čtyřech startech nechyběla v první desítce, závod vynechala.
Závod Světového poháru v cyklokrosu v Gavere (Belgie)
Muži: 1. Van der Poel (Niz.) 1:03:15, 2. Nys (Belg.) -21, 3. Del Grosso (Niz.), 4. Aerts, 5. Verstrynge všichni -23, 6. Vanthourenhout (všichni Belg.) -32, ...17. Boroš (ČR) -2:24.
Průběžné pořadí SP (po 7 z 12 závodů): 1. Sweeck (Belg.) 161, 2. Van der Poel 160, 3. Vanthourenhout 148, 4. Nys 143, 5. Vandeputte (Belg.) 133, 6. Verstrynge 118, ...22. Boroš 36, 52. Ježek (ČR) 2.
Ženy: 1. Brandová (Niz.) 48:26, 2. Fouquenetová (Fr.) -15, 3. Pieterseová (Niz.) -19, 4. Vasová (Maď.) -38, 5. Van Alphenová (Niz.) -49, 6. Geryová (Fr.) -54.
Průběžné pořadí SP (po 7 z 12 závodů): 1. Brandová 240, 2. Van Alphenová 189, 3. Fouquenetová 133, 4. Bentveldová 128, 5. Van Anrooijová 124, 6. Van der Heijdenová (všechny Niz.) 122, ...12. Zemanová 77, 53. Hladíková (obě ČR) 3.