Van Aert vybojoval v horku první letošní vítězství, Hirt strávil etapu v úniku

Wout van Aert porazil ve spurtu uprchlíků Francouze Valentina Paret-Peintreho a vyhrál 13. etapu Vuelty. Ve spalujícím horku, kdy průměrná teplota během etapy přesahovala 35 stupňů Celsia, si belgický cyklista připsal premiérový úspěch v letošním ročníku. Český reprezentant Jan Hirt, který rovněž strávil takřka celý den v úniku, dojel na 28. místě s odstupem 50 sekund. Červený dres lídra uhájil Enric Mas, jenž přijel se všemi hlavními favority na celkové pořadí s mankem tří minut.
Van Aert, který byl v devítičlenné skupince uprchlíků, předvedl rozhodující útok necelé čtyři kilometry před cílem a na jeho nástup dokázal zareagovat jen Paret-Peintre.
Společně si před soupeři vypracovali takřka půlminutový náskok. Závěrečný spurt pak držitel zeleného trikotu pro nejlepšího sprintera jasně ovládl.
Na třetím místě dovedl první pronásledovatele do cíle van Aertův týmový kolega Matthew Brennan a podtrhl úspěšný den stáje Visma-Lease a Bike. Za vítězem zaostal o 24 sekund.
V původním početném úniku dne byl i Hirt, v pozdější devítičlenné skupince už ale chyběl. Dlouho se držel v první skupině pronásledovatelů, která se v závěru rovněž rozdělila. Do boje o desátou příčku se tak nedostal. V celkovém pořadí se posunul na 19. místo, na lídra ztrácí 39:42 minuty.
I v sobotu čeká peloton náročná horská etapa s těžkým vrchařským finišem. Mas bude na trati dlouhé 154,9 km hájit náskok 1:45 minuty před čtyřnásobným šampionem Vuelty Slovincem Primožem Rogličem. Závěrečné stoupání na Sierra de la Pandera o délce 11,8 kilometru má průměrný sklon 7,5 procenta.