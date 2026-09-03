Mas se přiblížil vítězství na Vueltě. Na soupeře najel další půlminutu

Enric Mas ve dvanácté etapě Vuelty ještě navýšil svůj náskok v čele závodu. Na své nejbližší soupeře získal necelou půlminutu. Horskou etapu s finišem na Calar Alto vyhrál Slovinec Jakob Omrzel.
Mas dojel šestý a v průběžném pořadí navýšil vedení před druhým Primožem Rogličem na jednu minutu a 45 sekund. Třetí Felix Gall ztrácí dvě minuty a šest vteřin.
Omrzel rozhodl útokem v závěrečném stoupání na 2168 metrů vysoký vrchol Calar Alto a do cíle dojel s náskokem jedné minuty a 56 sekund před domácím Urkem Berradem. Třetí skončil Kolumbijec Santiago Buitrago.
Omrzel se vítězství v etapě dočkal hned při prvním startu na Grand Tour a potvrdil, že je pro slovinskou cyklistiku dalším talentem. Letos už mezi profesionály skončil třetí Kolem Slovinska a byl šestý v závodě Kolem Alp.
Prvního úspěchu na Grand Tour se Omrzel dočkal stejně jako jeho slavný krajan Tadej Pogačar, který po pádu v osmé etapě z pozice lídra odstoupil, právě na Vueltě. Navíc si ho připsal o půl roku mladší než pětinásobný vítěz Tour de France v roce 2019.
Jan Hirt v etapě obsadil 28. příčku se ztrátou téměř 14 minut na Omrzela. V celkovém pořadí se jediný český zástupce na Vueltě posunul na 20. pozici a za Masem zaostává o 42 minut.
Výsledky Vuelty – 12. etapa (Vera – Calar Alto, 166,5 km):
Výsledky Vuelty – 12. etapa (Vera – Calar Alto, 166,5 km):
1. Omrzel (Slovin./Bahrain-Victorious) 4:29:53, 2. Berrade (Šp./Equipo Kern Pharma) -1:56, 3. Buitrago (Kol./Bahrain-Victorious) -2:13, 4. Lucenko (Kaz./NSN) -2:49, 5. Vansevenant (Belg./Soudal Quick-Step) -2:53, 6. Mas (Šp./Movistar) -2:56, ...28. Hirt (NSN) -13:43.
Průběžné pořadí: 1. Mas 40:31:51, 2. Roglič (Slovin./Red Bull-BORA-hansgrohe) -1:45, 3. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -2:06, 4. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -3:53, 5. Onley (Brit./Netcompany INEOS) -4:29, 6. Omrzel -4:59, ...20. Hirt -41:52.