Van Aert si triumfem ve zkrácené etapě pojistil na Vueltě zelený dres

Zkrácenou patnáctou etapu Vuelty vyhrál ve finiši pětičlenné skupiny Wout van Aert. Jezdec stáje Visma-Lease a Bike si připsal druhý dílčí úspěch na letošním ročníku. V čele celkové klasifikace se dnes nic nezměnilo, červený dres lídra uhájil Enric Mas.
Van Aert v závěru etapy, kterou pořadatelé kvůli extrémním vedrům v Andalusii přesahujícím 40 stupňů Celsia zkrátili na 110,2 km, potvrdil své spurterské kvality.
Jako první sice rozjel sprint jeho krajan Thibau Nys, v zeleném dresu jedoucí Van Aert mu ale okamžitě naskočil do háku a suverénně ho předjel. Na Vueltě triumfoval celkově popáté. Na druhé místo před Nyse se nakonec prosadil Ital Alessandro Romele.
Mas dojel do cíle se všemi největšími favority na celkové pořadí s odstupem 2:44 minuty za vítězem. V průběžném hodnocení má před závěrečným týdnem dál náskok 2:06 minuty před Rakušanem Felixem Gallem. Čtyřnásobný šampion Vuelty Primož Roglič na třetím místě ztrácí další čtyři sekundy.
V hlavním pelotonu nechyběl ani Jan Hirt. Český cyklista byl dnes klasifikován na 69. místě a v celkovém pořadí mu patří 19. místo.
Výsledky 15. etapy Vuelty
Výsledky 15. etapy Vuelty
1. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) 2:35:00, 2. Romele (It./XDS Astana), 3. Nys (Belg./Lidl-Trek) všichni stejný čas, 4. Debruyne (Belg./Alpecin-Premier Tech), 5. Leknessund (Nor./Uno-X Mobility) oba -2, 6. Covi (It./Jayco AlUla) -58, ...69. Hirt (NSN) -2:44.
Průběžné pořadí: 1. Mas (Šp./Movistar) 52:05:56, 2. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -2:06, 3. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora-hansgrohe) -2:10, 4. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -4:24, 5. Onley (Brit./Netcompany INEOS) -5:44, 6. Omrzel (Slovin./Bahrain Victorious) -6:14, ...19. Hirt -43:32.