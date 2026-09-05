Mas na Vueltě ještě posílil svou pozici. Etapové vítězství slaví v Tudoru

Na španělské Vueltě se raduje Marco Brenner. Německý závodník týmu Tudor zvítězil v horské etapě vrcholící stoupáním Sierra de la Pandera. Brenner vyhrál závěrečný souboj s nejlepším vrchařem závodu Santiagem Buitragem. Červený dres lídra uhájil domácí Enric Mas.
Brenner vyhrál čtrnáctou etapu závodu z početného úniku. V závěru stoupání Sierra de la Pandera bojoval především se Santiagem Buitragem, který vede vrchařskou soutěž Vuelty. Německý cyklista měl nakonec v závěrečných metrech dvanáctikilometrového stoupání větší rychlost než drobný kolumbijský závodník.
Favorité utvořili vlastní skupinu, z níž si nejlépe vedli Enric Mas a Felix Gall. Naopak Primož Roglič za oběma zaostal a v cíli ztratil pětadvacet vteřin na španělsko-rakouskou dvojici. Gall se díky tomu posunul na druhé místo pořadí, náskok vedoucího Mase se poprvé přehoupl přes dvě minuty (2:06). Třetí Roglič, který může Vueltu vyhrát popáté a překonat tím stávající rekord, ztrácí o další čtyři sekundy více.
„Pořád tomu nemůžu uvěřit,“ řekl Brenner, jenž v generálce na Vueltu ovládl v srpnu závod Kolem Polska. „V úvodních etapách jsem se trápil s nějakou nemocí, měl jsem pád, ale moc jsem chtěl dokázat sobě i týmovým kolegům, že to můžu dotáhnout až sem,“ řekl Brenner v cíli etapy, kterou stejně jako v minulých dnech provázelo úmorné vedro.
Nedělní 15. etapu ovlivní pokračující vlna veder. Pořadatelé oznámili, že trasu zkrátí ze 189,7 km na 110,2 km, přičemž v itineráři zůstanou jen dvě ze tří vrchařských prémií třetí kategorie. Etapa z Palmy de Rio do Córdoby oficiálně začne v 15:00 místo 12:45, protože na jihu Španělska se přes den očekávají teploty přes 40 stupňů Celsia.
Výsledky 14. etapy Vuelty
Výsledky 14. etapy Vuelty
1. Brenner (Něm./Tudor) 4:15:09, 2. Buitrago (Kol./Bahrain Victorious) -1, 3. Rodríguez (Šp./XDS Astana) -11 4. Sosa (Kol./Kern Pharma) -14, 5. Paret-Peintre (Fr./Soudal Quick-Step) -22, 6. Berthet (Fr./Groupama-FDJ United) -27, ...41. Hirt (NSN) -8:02.
Průběžné pořadí: 1. Mas (Šp./Movistar) 49:28:12, 2. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -2:06, 3. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora-hansgrohe) -2:10, 4. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -4:24, 5. Onley (Brit./Netcompany INEOS) -5:44, 6. Omrzel (Slovin./Bahrain Victorious) -6:14, ...21. Hirt -43:32.