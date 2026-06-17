Cyklistika

Van Aert přijde kvůli zranění lokte o start na Tour de France


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Jedna z hlavních postav světové cyklistiky, Belgičan Wout van Aert, nebude kvůli zranění lokte startovat na červencové Tour de France. Lídr stáje Jonas Vingegaard tak přišel o důležitého pomocníka v očekávaném souboji s obhájcem prvenství Tadejem Pogačarem.

Jednatřicetiletý van Aert se zranil při pádu během tréninku před závodem Tour Auvergne-Rhone-Alpes, jenž se jel minulý týden. V ráně se mu rozvinula infekce a bývalý mistr světa v cyklokrosu strávil tento týden jednu noc v nemocnici na pozorování.

„Bylo rozhodnuto, že prioritou je plné uzdravení a van Aertovo zdraví má přednost. Proto nebude v týmu pro Tour de France,“ uvedli představitelé Visma-Lease a Bike.

Na Tour dosud van Aert vyhrál deset etap a v roce 2022 zvítězil v bodovací soutěži. V dubnu zazářil na monumentu Paříž–Roubaix, kde v závěrečném spurtu porazil Slovince Pogačara. Jeho náhradníka tým oznámí příští týden.

Nejslavnější závod světa se letos pojede od 4. do 26. července.

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