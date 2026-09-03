Vacek v Nizozemsku vyhrál také druhou etapu ZLM Tour

Mathias Vacek po triumfu v úvodní časovce vyhrál i druhou etapu ZLM Tour v Nizozemsku. Svůj náskok v čele průběžné klasifikace tak zvýšil již na 45 sekund.
Čtyřiadvacetiletý Vacek vyhrál v závěru 193,6 km dlouhé trasy z Westkapelle do Heinkenszandu spurt dvojice uprchlíků z dvanáctičlenné čelní skupinky před domácím Timem van Dijkem. Devět sekund za nejlepší dvojicí dorazili další nizozemští jezdci Danny van Poppel a David Dekker.
„Dneska super. Druhé vítězství, lépe to ani proběhnout nemohlo. Jsem rád, že teď jsme s týmem na takové vlně, a už včera v časovce jsme ukázali, že jsme silní. Dnes jsme to potvrdili, což je skvělé. A věřím, že to takhle půjde i dál,“ uvedl Vacek.
Před čtvrtečním pokračováním drží úřadující český šampion z časovky i silničního závodu žlutý trikot lídra před týmovými kolegy Maxem Walscheidem z Německa a Španělem Héctorem Álvarezem, který ztrácí 55 sekund.
Závod vedoucí výhradně po rovinatých silnicích skončí v neděli ve Waalwijku. Vacek usiluje o premiérové celkové prvenství v etapovém závodě. „Máme před sebou ještě tři těžké dny. Zítra má hodně foukat, myslím, že to bude hektické, ale věřím, že s týmem, který tu máme, budeme zase v popředí a budeme tvořit závod. Zatím se cítím super, takže jen tak dál a snad to dotáhneme až do cíle,“ přál si Vacek.