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Cyklistika

Vacek po úspěšné časovce vede nizozemskou ZLM Tour


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Mathias Vacek ovládl časovku na úvod cyklistického závodu ZLM Tour v Nizozemsku. Druhého Dána Niklase Larsena porazil na 21 kilometrů dlouhé trati o 19 sekund a připsal si deváté vítězství mezi profesionály.

Na dalších místech se seřadili Vackovi kolegové z elitní stáje Lidl-Trek. Třetí místo obsadil Švéd Jakob Söderqvist, čtvrtý byl Němec Max Walscheid a pátý Španěl Héctor Álvarez.

„Musím říct, že to byla docela pěkná časová zkouška. Od všeho trochu: pár technických úseků a pár dlouhých rovinek, kde se dá hodně zabrat. Věděl jsem, že by mi to mohlo sedět a byla to také dobrá příprava na mistrovství světa. Jsem rád, že se mi podařilo vyhrát a nabrat tak sebevědomí pro mistrovství světa,“ uvedl Vacek.

V podniku první kategorie kalendáře UCI, tedy třetí nejvyšší, bude nyní Vacek hájit žlutý dres lídra. Čtyřiadvacetiletý český jezdec dosud nikdy celkové pořadí nevyhrál. Závod vedoucí výhradně po rovinatých silnicích skončí v neděli ve Waalwijku.

„Další etapy budou docela těžké, ne co se týče profilu, ale kvůli větru a úzkým silnicím. Bude to docela hektické. Budeme si muset dávat pozor a být pořád vpředu. Ale mám slušný náskok a můžu se pokusit jet na celkové pořadí. Je to dlouhá cesta, ale máme tady dobrý tým a těším se na další etapy,“ prohlásil Vacek.

ZLM Tour se jede po roční odmlce. Loni museli pořadatelé závod zrušit, protože nizozemská policie byla vytížena zajišťováním bezpečnosti summitu NATO. V minulosti závod vyhráli Brit Mark Cavendish, Belgičan Philippe Gilbert či Němec André Greipel.

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