Vacek přijde kvůli zlomenině nosu o ME

Mathias Vacek se na nadcházejícím mistrovství Evropy nepředstaví. Jeho původní plány zmařilo zranění nosu, který si zlomil při pádu v neděli během silničního závodu mistrovství světa v Montrealu.
„Po pádu v závodě mistrovství světa v Kanadě jsem absolvoval vyšetření u lékaře, které bohužel potvrdilo zlomeninu nosu. Hned jsme řešili, kdy by bylo možné znovu závodit a jestli by případně šlo nos nějak zafixovat. Nos je ale v tuto chvíli výrazně oteklý, a proto nám bylo doporučeno nejdříve nechat otok ustoupit,“ uvedl Vacek, jenž byl po pádu i hodně sedřený.
„Vzhledem k tomu, že mistrovství Evropy ve Slovinsku je už za pár dní, jsme se s týmem shodli, že tentokrát bude lepší na start nenastoupit,“ řekl Vacek, který měl startovat v silničním závodě i časovce.
Právě souboj s chronometrem mu na kanadské půdě, kde patřil do okruhu favoritů, vůbec nevyšel. A silniční závod po pádu nedokončil.
„Velmi mě to mrzí, protože jsem měl velkou motivaci vylepšit výsledky z mistrovství světa. Omlouvám se všem fanouškům a budu alespoň na dálku držet palce českým barvám. Věřím, že kluci a holky ze Slovinska přivezou co nejlepší výsledek,“ řekl Vacek.
V týmu ho nikdo nenahradí. Česko tak v časovce nebude mít zastoupení, silniční závod pojedou Dominik Neuman a Josef Černý.
Ze zdravotních důvodů vypadli z nominace i junior Daniel Kuběna a Barbora Němcová, kterou v závodě žen do 23 let nahradí Daniela Hezinová.
Julia Kopecký, která v Montrealu kvůli pádu v tréninku nenastoupila do silničního závodu, pojede i v Lublani pouze časovku v poslední den šampionátu.
„Tím, že se i letos konají šampionáty hned po sobě, je vše daleko náročnější na logistiku. Samozřejmě není šťastné, když na sebe šampionáty takhle navazují. Ale bude to pro všechny stejné,“ uvedl reprezentační trenér a manažer Petr Kaltofen.
Titul v silničním závodě mužů nebude rovněž kvůli zdravotním potížím obhajovat Slovinec Tadej Pogačar. V časovce slavil loni ve francouzském Guilherand-Granges Belgičan Remco Evenepoel. Mezi ženami tehdy triumfovaly úřadující světové šampionky Nizozemka Demi Volleringová v závodě s hromadným startem a Švýcarka Marlen Reusserová v časovce.
Program a nominace českých cyklistů na ME v Lublani
Program a nominace českých cyklistů na ME v Lublani
Pátek 2. října, závod s hromadným startem:
9:00 ženy do 23 let (Hezinová, J. Kopecký, Kvasničková),
13:30 muži do 23 let (Bárta, Bittman, Kadlec, Šumpík).
Sobota 3. října, závod s hromadným startem:
9:00 junioři (Kment, Icha, John, Stiblík, Svoboda, Zaňka).
13:30 ženy elite (Burlová).
Neděle 4. října, závod s hromadným startem:
9:00 juniorky (Drhová, Jiroutková, N. Němcová, Špicarová),
12:30 muži elite (Černý, Neuman).
Úterý 6. října, smíšená štafeta družstev:
11:00 junioři,
15:30 elite.
Středa 7. října, časovka:
9:15 juniorky (Drhová, Špicarová),
10:10 junioři (Kment, Zaňka),
11:30 ženy do 23 let (J. Kopecký, Kvasničková),
12:20 muži do 23 let (Šumpík),
14:30 ženy elite,
16:15 muži elite.