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Cyklistika

Brennan už má na Vueltě třetí vítězství


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Jedenáctou etapu Vuelty vyhrál v hromadném spurtu Matthew Brennan. Jednadvacetiletý jezdec si připsal třetí triumf v tomto ročníku. Červený dres lídra bez problémů uhájil Španěl Enric Mas.

Brennan využil v závěru 153,8 km dlouhé trasy z Cartageny do Lorky vynikající práce svého týmu Visma-Lease a Bike. Sprint, který mu ideálně rozjel Belgičan Wout van Aert, jasně ovládl a připsal si 22. vítězství v kariéře.

Na druhém místě dojel Francouz Bryan Coquard, třetí byl Belgičan Jordi Meeus. Van Aert nakonec dospurtoval na páté příčce a před Brennanem dál s přehledem drží zelený dres pro lídra bodovací soutěže.

Jeho velký konkurent ve sprinterské soutěži Dán Mads Pedersen už nepokračuje, bývalý mistr světa do etapy kvůli nemoci nenastoupil.

Ve čtvrtek čeká peloton náročný horský úsek, v němž bude Mas hájit svůj náskok 1:18 minuty před čtyřnásobným šampionem Vuelty Slovincem Primožem Rogličem. Cyklisté absolvují 166,6 km dlouhou trasu s cílem na 2168 metrů vysokém vrcholu Calar Alto v pohoří Sierra de los Filabres, celkem nastoupají 4475 výškových metrů.

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