Vacek dál vede ZLM Tour, Walscheid se mu vítězstvím v etapě přiblížil

Mathias Vacek vede cyklistický závod ZLM Tour v Nizozemsku i po třetí etapě, kterou vyhrál Němec Max Walscheid. Třiatřicetiletý jezdec stáje Lidl-Trek si připsal první vítězství po téměř dvou letech a svou ztrátu na týmového kolegu Vacka na druhém místě mírně snížil na 39 sekund. Na třetího Nizozemce Axela van der Tuuka má Vacek už více než minutový náskok.
Úřadující český šampion v časovce i závodu s hromadným startem dnes dojel ve spurtu vedoucí desetičlenné skupiny na sedmém místě. Nejbližší pronásledovatelé měli více než minutové manko.
„Zase hodně foukalo a musím říct, že na přehradě u moře to bylo celkem na hraně. Museli jsme si dávat velký pozor, abychom neuletěli,“ řekl Vacek na týmovém webu.
V závěru pracoval pro Walscheida, jenž ve spurtu porazil Itala Alessia Magagnottiho. „Chtěli jsme, aby Max jel o vítězství. Já jsem vyhrál dvě etapy, takže si to zasloužil i on po veškeré práci, kterou pro mě odvedl. Svoji šanci využil dokonale. O moc lépe to dopadnout nemohlo,“ pochvaloval si český jezdec, který ovládl úvodní časovku i druhou etapu.
Walscheid mu po dojezdu děkoval. „V posledních kilometrech jsem mohl pošetřit nohy. Vacek mi hodně pomohl. Je to radost, když na vás jede lídr závodu a můžete si odpočinout. Jsem rád, že jsme to zvládli,“ uvedl německý cyklista, jenž vybojoval 14. vítězství v kariéře.
O víkendu bude Vacek hájit vedoucí pozici v závěrečných dvou etapách, které povedou opět po rovině. Závod třetí nejvyšší kategorie kalendáře UCI skončí v neděli ve Waalwijku. Čtyřiadvacetiletý Vacek usiluje o premiérové prvenství v celkové klasifikaci etapového závodu.