V úvodní etapě Tour Auvergne–Rhone–Alpes triumfoval po úniku Baudin

První etapu závodu Tour Auvergne–Rhone–Alpes, dříve známého jako Critérium du Dauphiné, zvládl nejlépe Franocuz Alex Baudin. Člen týmu EF Education se odpoutal od hlavní skupiny 28 kilometrů před cílem a po sólové jízdě nakonec vyhrál s půlminutovým náskokem.
Pětadvacetiletý Baudin si připsal první triumf v závodě kategorie World Tour v kariéře a stal se prvním držitelem žlutého trikotu v 78. ročníku závodu, jenž je jednou z tradičních generálek na Tour de France.
Baudin dojel do cíle 146 km dlouhé etapy s náskokem 32 sekund před devítičlennou skupinou, v níž byla mimo jiné dvojice týmu Ineos Kévin Vauquelin, Oscar Onley. Další favorité na celkové vítězství Isaac Del Toro, Juan Ayuso a Paul Seixas ztratili 44 sekund.
Náročný osmietapový závod se pojede bez české účasti do příští neděle.
Cyklistický závod Tour Auvergne–Rhone–Alpes (WorldTour) – 1. etapa (146,2 km):
Cyklistický závod Tour Auvergne–Rhone–Alpes (WorldTour) – 1. etapa (146,2 km):
1. Baudin (Fr./EF Education-EasyPost) 3:43:58, 2. Debruyne (Belg./Alpecin-Premier Tech), 3. Bisiaux (Fr./Decathlon CMA CGM), 4. Vermaerke (USA/UAE Emirates-XRG), 5. Molard (Fr./Groupama-FDJ United), 6. Tulett (Brit./Visma-Lease a Bike) všichni -32.