Cyklistika

V úvodní etapě Tour Auvergne–Rhone–Alpes triumfoval po úniku Baudin


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

První etapu závodu Tour Auvergne–Rhone–Alpes, dříve známého jako Critérium du Dauphiné, zvládl nejlépe Franocuz Alex Baudin. Člen týmu EF Education se odpoutal od hlavní skupiny 28 kilometrů před cílem a po sólové jízdě nakonec vyhrál s půlminutovým náskokem.

Pětadvacetiletý Baudin si připsal první triumf v závodě kategorie World Tour v kariéře a stal se prvním držitelem žlutého trikotu v 78. ročníku závodu, jenž je jednou z tradičních generálek na Tour de France.

Baudin dojel do cíle 146 km dlouhé etapy s náskokem 32 sekund před devítičlennou skupinou, v níž byla mimo jiné dvojice týmu Ineos Kévin Vauquelin, Oscar Onley. Další favorité na celkové vítězství Isaac Del Toro, Juan Ayuso a Paul Seixas ztratili 44 sekund.

Náročný osmietapový závod se pojede bez české účasti do příští neděle.

Cyklistický závod Tour Auvergne–Rhone–Alpes (WorldTour) – 1. etapa (146,2 km):

1. Baudin (Fr./EF Education-EasyPost) 3:43:58, 2. Debruyne (Belg./Alpecin-Premier Tech), 3. Bisiaux (Fr./Decathlon CMA CGM), 4. Vermaerke (USA/UAE Emirates-XRG), 5. Molard (Fr./Groupama-FDJ United), 6. Tulett (Brit./Visma-Lease a Bike) všichni -32.

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