Na jaře jsem dělal chyby, ale teď jsem připravený. A na Tour ideálně hubený, říká Vacek

Do startu Tour de France zbývá měsíc. V Barceloně by měl být mezi závodníky také Mathias Vacek, pro kterého půjde o debut na slavném závodě. Český cyklista promluvil o nevydařeném jaru i o své přípravě, díky níž shodil řadu kilogramů.
„Byl jsem teď tři týdny v Sierra Nevadě. Mám deset dnů do prvních závodů. Snažím se udržovat formu a jsem pečlivý, abych byl v nejlepší formě. Uvidíme, jak na tom jsem. Závod ukáže. Věřím však, že jsem v dobré formě a chybí mi jen rychlost a závodní rytmus v nohách,“ popsal Vacek své aktuální rozpoložení.
„Snažil jsem se zhubnout, což se mi podařilo. Váhu, kterou mám teď, jsem neměl dlouho. Je to důležitý krok směrem k Tour. Jsou tam náročné kopce a je potřeba být na ně co nejlehčí. A já chci být nejlepší v kopcích za svoji dosavadní kariéru,“ vysvětlil třiadvacetiletý silničář.
Tým by ho měl využívat pro Madse Pedersena a Juana Ayusa, týmové plány pro účast na nejslavnějším etapovém závodě světa ale podle Vacka nejsou ještě definitivní. „Když bude šance, tak v únicích, nebo kdyby se našla šance na etapu. Za jednadvacet dnů může příležitost přijít. Jde o to ji využít. Nebude to jen 21 dní pro lídry. Myslím, že máme skvělý tým. Hlavní ambicí je zelený dres Pedersena. Ayuso chce vybojovat pódium v celkovém pořadí,“ uvedl Vacek.
„Bude to hodně náročné, ale budeme ho všichni podporovat. Bude to zajímavé. Máme hodně věcí, které chceme dokázat. Minulý rok na Giru jsme měli sprinterský dres a šest etap. Chtěli bychom alespoň půlku a dres,“ dodal Vacek.
Na premiéru na Tour je náležitě natěšený. Vueltu okusil jako svoji první Grand Tour kariéry předloni, loni startoval na Giru d'Italia. „Tour de France je sen každého závodníka. Těším se. Je to výzva, nijak extrémně se nestresuju. Snažím se vždy podat ten nejlepší výkon a teď to nebude jiné. Jsem sebevědomý. Věřím, že práce, kterou jsem odvedl, se ukáže,“ řekl Vacek.
Věří, že povedeným vystoupením na „Staré dámě“ dá zapomenout na jaro, s nímž není spokojený. „Čekal jsem lepší výkony, ale můžu si za to sám. Byl jsem na klasiky trošku přetažený. A tělo řeklo dost. Nebyl tam výkon, který jsem chtěl. Je to ponaučení do budoucnosti. Hlavním cílem je teď Tour. Budu se snažit vydat ze sebe maximum,“ konstatoval Vacek.
Chybu v tréninku vnímá jako další zkušenost. „Občas chce člověk trošku moc. Tělo pak ukáže, že to nejde. Musíte to přijmout. Není to úplně příjemné, je to pro mě ale ponaučení. Jsem pořád mladý. A takovou chybu už bych nechtěl opakovat. Do budoucna vím, jakým směrem se vydat. Možná je lepší v budoucnosti trošku přibrzdit,“ přemítal Vacek. „Jsme lidi. Každý dělá chyby. Chybama se člověk učí. A já se rozhodně poučím,“ uvedl Vacek.