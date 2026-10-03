Úvodní závod cyklokrosového poháru v Chýnově patřil Meeussenovi a Zemanové

První závod českého poháru v cyklokrosu JANEV Cupu v Chýnově vyhráli Witse Meeussen z Belgie a domácí Kristýna Zemanová. Druhý mezi muži skončil na nové pohárové trati s odstupem 21 sekund Václav Ježek, třetí byl Kryštof Bažant.
„Teprve jsem se vrátil z Kanady, krosových tréninků moc nebylo,“ řekl Ježek. „Prakticky od prvního kola jsem jel na maximum. V posledním okruhu jsem věděl, že když už jsem přijel, tak chci urvat pódium. V předposledním kole jsme udělali pár metrů na Matyáše Fialu a v posledním kole jsem zkoušel držet na limit Kryštofa (Bažanta), což se mi pak dařilo a udržel jsem to až do cíle,“ uvedl loňský vítěz domácího poháru.
O obhajobu celkového prvenství v seriálu jednadvacetiletý talent usilovat nebude. „Moje cyklokrosová sezona nebude moc dlouhá. S největší pravděpodobností ji ukončím už příští týden v Plzni. Povedlo se mi podepsat do zahraničí, ještě nesmím říct kam. Je to pro mě zatím splněný sen,“ řekl Ježek, který si řekl o nové angažmá povedenou premiérovou sezonou na silnici v barvách týmu Kasper crypto4me.
Zemanová, která má na kontě tři celková vítězství v domácím cyklokrosovém poháru, začala nový ročník triumfem o 32 sekund před Italkou Lucií Bramatiovou.
„Bylo to strašně těžké. Klasicky bylo na první cyklokros velké teplo, v tom nerada jezdím, takže to bylo trošku znát. Na první závod docela dobré,“ konstatovala.
Poprvé se představila v dresu svého nového týmu Crelan-Corendon. „Je to jiný svět. Všechno je větší a profesionálnější. Je to pro mě obrovská a strašně příjemná změna. Tréninky s holkama jsou super. Všichni v týmu fungují parádně. Byla bych ráda, kdyby mě to posunulo ještě víc dopředu. Abych s těma holkama byla schopná závodit o první pětku nebo třeba o pódium,“ popsala Zemanová své první dojmy z belgické stáje.
Úvodní závod českého poháru v cyklokrosu JANEV Cupu v Chýnově
Úvodní závod českého poháru v cyklokrosu JANEV Cupu v Chýnově
Muži: 1. Meeussen (Belg.) 1:01:03, 2. Ježek (Kasper Crypto4me) -21, 3. Bažant (Cyklostar) -28, 4. Fiala (ČEZ Cyklo Tábor) -39, 5. Ceolin (It.) -1:03, 6. Říman (ATT Investments) -1:14.
Ženy: 1. Zemanová (Crelan-Corendon) 47:57, 2. Bramatiová (It.) -32, 3. Tvarůžková (Česká spořitelna-Accolade) -1:23, 4. Heiglová (Rak.) -1:58, 5. Hladíková (Brilon) -2:04, 6. Douděrová (Auto Škoda Ml. Boleslav) -2:20.