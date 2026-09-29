Cyklokrosařům začne v Chýnově sezona. Některé závody postoupily do vyšší kategorie

Sobotním závodem v Chýnově u Tábora začne domácí pohár cyklokrosařů. Tři ze sedmi podniků povýšily do první kategorie kalendáře UCI, zbývající čtyři zůstávají v druhé kategorii. Sérii zakončí 12. prosince závod na písečné trati ve Veselí nad Lužnicí.
„Věřím, že jsme krůček od toho, aby do kategorie C1 přešel celý seriál. Při těchto závodech dochází k výraznému zvýšení finančních cen pro závodníky. Značně jsme navýšili také celkové odměny za umístění v seriálu, což by mělo přispět k jeho ještě vyšší atraktivitě a přilákat další závodníky ze zahraničí,“ uvedl předseda komise cyklokrosu Českého svazu cyklistiky Petr Balogh.
Do kategorie C1 spadá hned první závod v Chýnově, který je v seriálu novou zastávkou. „Stále nemáme uzavřenou startovní listinu, ale očekáváme účastníky ze všech sousedních států, také z Francie, Španělska, Británie nebo Belgie,“ uvedl ředitel závodu Tomáš Macháček. „Chýnov z minulosti dobře znám. A když vezmeme v potaz, že pak budou následovat Holé Vrchy, bude to pro závodníky náročný start. Těším se na to, v jaké formě se ukážou,“ řekl reprezentační trenér Michal Bednář.
Na start se v sobotu chystá také úřadující republikový šampion Kryštof Bažant. „Rád bych v této sezoně objel více závodů seriálu oproti loňsku, i s ohledem na to, že kvalita bude zase o něco výš. Myslím, že jich bude asi pět. Určitě pojedu všechny, co jsou v kategorii C1,“ nastínil devatenáctiletý Bažant.
V rolích obhájců celkového prvenství budou Václav Ježek a Kristýna Zemanová, která ovládla sérii už třikrát po sobě. O republikové tituly se bude bojovat 10. ledna v Mladé Boleslavi.
Program Českého poháru v cyklokrosu
Program Českého poháru v cyklokrosu
3. října: Chýnov (C1),
17. října: Holé Vrchy,
24. října: Rýmařov (C1),
31. října: Hlinsko,
14. listopadu: Jičín,
5. prosince: Kolín,
12. prosince: Veselí nad Lužnicí (C1).