Tour Auvergne-Rhone-Alpes ovládl del Toro

Isaac del Toro ovládl etapový závod Tour Auvergne-Rhone-Alpes. Po sobotní horské etapě vyhrál Mexičan suverénně i závěrečný náročný vrchařský test s dojezdem na náhorní plošinu Solaison a před Tour de France, kde by měl být hlavním pomocníkem Tadeje Pogačara, potvrdil, že je po zranění zpět ve skvělé formě.
Dvaadvacetiletý Mexičan po sobotě zaostával v celkové klasifikaci za Australanem Lukem Tuckwellem o 49 sekund a manko v neděli s přehledem smazal. Rozhodující útok si schoval na poslední stoupání s průměrným sklonem 8,9 procenta. Devět kilometrů před cílem zaútočil a všem soupeřům ujel.
O rok staršímu Španělovi Juanu Ayusovi na druhém místě nadělil v etapě rovnou minutu. Osmého Tuckwella porazil o 1:43 a v konečném pořadí ho odsunul o 54 sekund na druhé místo. Třetí skončil Ayuso.
Del Toro, který se ve Francii vrátil do pelotonu po zranění stehenního svalu, kvůli němuž nedokončil dubnový závod Kolem Baskicka, si připsal už třetí letošní triumf v týdenním etapovém závodu elitní kategorie World Tour. Na kontě už má vítězství na Tirreno-Adriatico a Kolem SAE.
Závod nedokončil další z mladých talentů Paul Seixas. Devatenáctiletý Francouz po těžkém sobotním pádu ve sjezdu dnes sice do osmé etapy odstartoval, ve druhém stoupání ale boj vzdal.
Cyklistický závod Tour Auvergne-Rhone-Alpes (WorldTour) – 8. etapa (120,1 km)
Cyklistický závod Tour Auvergne-Rhone-Alpes (WorldTour) – 8. etapa (120,1 km)
1. del Toro (Mex./UAE Team Emirates-XRG) 3:35:07, 2. Ayuso (Šp./Lidl-Trek) -1:00, 3. Johannessen (Nor./Uno-X Mobility) -1:02, 4. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek), 5. Cristián Rodríguez (Šp./Astana) oba -1:31, 6. Carlos Rodríguez (Šp./Netcompany Ineos) -1:36.
Konečné pořadí:
1. del Toro 29:35:05, 2. Tuckwell (Austr./Red Bull-BORA-hansgrohe) -54, 3. Ayuso -1:17, 4. Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike) -1:36, 5. Johannessen -1:46, 6. Skjelmose -2:41.