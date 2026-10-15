Topinka vyjel v keirinu jedenácté místo, snaha Němcové skončila pádem

Dominik Topinka skončil na mistrovství světa v Šanghaji jedenáctý v keirinu. Zvítězil Nizozemec Harrie Lavreysen a již 22. zlatou medailí z MS opět vylepšil vlastní rekord. Barbora Němcová byla dvanáctá ve vylučovacím závodě. Z boje o další vylepšení pozice ji vyřadil pád poté, co talentovanou cyklistku srazila k zemi jedna ze soupeřek.
Topinka prošel bezpečně až do semifinále. V něm najížděl ještě do posledního okruhu druhý za Rusem Nikitou Kirilcevem, ale pak nastoupil obhájce titulu Lavreysen, s nímž do finále postoupili právě Kirilcev a Polák Mateusz Rudyk. Topinka skončil pátý, stejná pozice mu pak patřila i v jízdě o sedmé až 12. místo.
Devětadvacetiletý Lavreysen byl suverénní i v boji o zlato. Za sebou nechal Němce Maximiliana Dörnbacha a Japonce Šindžiho Nakana a získal rovněž rekordní čtrnáctý individuální titul.
V keirinu se Lavreysen radoval už popáté, když navázal na triumfy z let 2020 až 2022 a 2025. V Šanghaji slavil podruhé, ve středu byl členem vítězné sestavy Nizozemska v týmovém sprintu.
Druhý český reprezentant v závodě David Peterka skončil již v opravách a obsadil celkové 23. místo.
Němcová skončila ve vylučovacím závodě jen krátce poté, co si zajistila postup mezi nejlepší dvanáctku, když ji smetla za ní těsně jedoucí Lorena Leuová. Zatímco Švýcarka se při neutralizaci závodu vrátila na kolo a pokračovala, Němcová zůstávala ještě dlouho u kraje dráhy v péči lékařů.
Jednadvacetiletá závodnice byla hodně odřená a udeřila se do hlavy tak, že jí praskla helma. Byla však při vědomí a normálně reagovala, čekala ji však ještě další vyšetření.
Závod opanovala hvězdná Belgičanka Lotte Kopecká, která má z eliminačního závodu zlato již z let 2022 a 2023. Dvakrát byla také druhá.
Ve scratchi byl nejlepší Matthew Bostock, jenž byl i členem bronzové britské sestavy ve stíhacím závodě družstev. Matyáš Koblížek obsadil 16. místo.
Ve sprintu žen prošla Veronika Tamme dvacátým časem kvalifikačním sítem mezi 28 nejlepších dráhařek z 35 startujících, ale hned v 1. kole byla vyřazena.
Dánové prodloužili své kralování ve stíhačce, když zvítězili už počtvrté v řadě. Carl-Frederik Bévort, Lasse Leth, Frederik Madsen a Rasmus Pedersen zaostali ve finálové jízdě jen o necelou sekundu za vlastním světovým rekordem. Do týmu patřil ještě Tobias Hansen.
Ve stejné disciplíně mezi ženami získaly zlato Britky Erin Boothmanová, Anna Morrisová, Millie Couzensová, Josie Knightová a Megan Barkerová.
Výsledky mistrovství světa v dráhové cyklistice
Výsledky mistrovství světa v dráhové cyklistice
Muži:
Keirin: 1. Lavreysen (Niz.), 2. Dörnbach (Něm.), 3. Nakano (Jap.), … 11. Topinka, 23. Peterka (oba ČR) vyřazen v opravách.
Scratch: 1. Bostock (Brit.), 2. Sexton (N. Zél.), 3. De Vylder (Belg.), … 16. Koblížek (ČR).
Stíhací závod družstev – finále: Dánsko (Bévort, Leth, Madsen, Pedersen, Hansen) 3:40,865 – Itálie (Ganna, Lamon, Magagnotti, Milan) 3:45,596, o 3. místo: Británie (N. Hobbs, H. Hobbs, Vernon, Wood, Bostock) 3:47,245 – Francie 3:50,351.
Ženy:
Vylučovací závod: 1. L. Kopecká (Belg.), 2. Kadžiharaová (Jap.), 3. Jastrabová (USA), … 12. Němcová (ČR).
Stíhací závod družstev – finále: Británie (Boothmanová, Morrisová, Couzensová, Knightová, Barkerová) 4:04,610 – Itálie (Consonniová, Balsamová, Fidanzaová, Guazziniová, Alziniová) 4:09,967, o 3. místo: Německo (Bräutigamová, Brausseová, Kleinová, Krögerová) 4:10,554 – Nizozemsko 4:10,803.