Tolik pádů nepamatujeme. Byl to hodně hektický ročník, říkají cyklistky o Gracii Orlové

Letošní Gracia Orlová je minulostí. Na pátém místě ji zakončily Barbora Němcová, závodnice z pražské Dukly, a také Eliška Hanáková z týmu VIF, která zaskočila za Kristýnu Zemanovou. Jak obě závod hodnotily přímo po jeho dojetí?
Barbora Němcová zajela na Gracii Orlové nejlepší výsledek od roku 2007. Skončila pátá. „Nevěděla jsem, s jakou formou sem přijíždím. Ale tenhle výsledek rozhodně hodnotím pozitivně,“ líčila pro ČT po skončení etapového závodu. Uspěla také Eliška Hanáková, která po kolizi lídryně svého týmu VIF Kristýny Zemanové skončila v elitní patnáctce.
„Při poslední etapě jsem se cítila unavená a bylo těžké do toho jít s čistou hlavou. Byl to boj,“ líčila Němcová náročnost etapového závodu. Závod provázela i celá řada pádů. „Bylo to hodně hektické. Z ničeho nic vznikla celá řada pádů. Možná to byly nervy,“ popisovala Hanáková.
Obě si poradily i s finišem na Pustevnách. „Určitě to byla náročná etapa. Minulý rok to bylo na začátku,“ řekla Němcová, která etapu zakončila na šestém místě, o příčku před Hanákovou. Závodnici pražské Dukly nyní čeká Tour de Feminin.
