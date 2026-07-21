Testujeme nahodile, aby se nepodvádělo. Ředitel Antidopingového výboru o kontrolách na Tour

Světová cyklistika a doping je evergreenem přinejmenším od devadesátých let. V posledních dnech se o zakázaných látkách a testování mluví v souvislosti s nočními kontrolami cyklistů. Jejich potřebnost vysvětluje pro ČT ředitel antidopingového výboru ČR Martin Čížek.
Jonas Vingegaard ve dvě hodiny ráno, Tadej Pogačar v pět, další cyklisté následovali v dalších dnech. Antidopingoví komisaři jsou v posledních dnech na Tour de France hodně citelní. Podle předsedy Antidopingového výboru ČR Martina Čížka je jejich přítomnost opodstatněná, přestože si na ni někteří závodníci stěžují.
Noční buzení kritizoval například Remco Evenepoel, Vingegaard a Pogačar byli smířlivější, i z jejich reakce ale bylo znát, že jim podobné návštěvy nevoní. „V cyklistice jsou ale takové testy standardní,“ říká Čížek. „Systém pracuje s tím, že noční testování je citlivé a je k němu třeba přistoupit pouze ve specifických situacích, což Tour de France je. Je to prestižní závod a je nutné to dělat, protože v noci se v těle může leccos dít,“ dodává.
„Spánek je samozřejmě velmi důležitý, pro cyklisty na Tour obzvlášť. To je ale jen jedna miska vah. Druhá je systém antidopingu, který se snaží zachovat integritu a čistotu sportu. Noční testování je potřeba k tomu, aby se vyloučilo, že cyklisté používají látky s velkou účinností během spánku, zejména jde o EPO,“ vysvětluje.
Právě tato látka podporují tvorbu červených krvinek byla nechvalně známá především v devadesátých a nultých letech, kdy ovládla světovou cyklistiku. „EPO způsobuje efektivnější okysličování svalů. Jde tu látku užít přes noc tak, aby ráno nebyla detekovatelná,“ dodává Čížek.
„Noční testování je potřeba dělat, aby se vyloučily jakékoliv pochybnosti, že se děje něco takového, jako se v cyklistice historicky dělo. Kdyby se kontrola děla až ráno, tak už z toho nelze poznat, jestli sportovec dopoval, nebo ne,“ míní. „Chceme testovat v nahodilých časech a neočekávaně, abychom mohli garantovat, že jsou sportovci čistí,“ uzavírá.
Tour de France v úterý pokračuje šestnáctou etapou. Slavný závod se uazvře v neděli v Paříži. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.