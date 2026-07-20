Dopingové testy na Tour vyvolaly kritiku. Buzení v noci nemůžeme akceptovat, hlásí Evenepoel

Mezinárodní asociace profesionálních cyklistů (CPA) vyzvala po nočních dopingových kontrolách Tadeje Pogačara a Jonase Vingegaarda na Tour de France k reformě testovacích postupů. Komisaři oba hlavní favority probudili před nedělní etapou, aby poskytli vzorky.
Vingegaard už v závodu nepokračuje poté, co v závěru 15. etapy spadl a se zlomeninou klíční kosti musel odstoupit. „Buzení sportovců uprostřed noci kvůli dopingovým testům by mělo být z pohledu CPA přehodnoceno,“ uvedla organizace ve svém prohlášení.
Asociace zdůraznila, že nezpochybňuje boj proti dopingu. Cílem je podle ní spíše efektivnější a inteligentnější testovací systém, který více zohlední základní práva sportovců. „Tour de France je závod, který vyžaduje mimořádný fyzický výkon. Spánek a regenerace jsou klíčové nejen pro výkon, ale také pro zdraví a bezpečnost jezdců,“ dodala CPA.
Dánského šampiona Tour z let 2022 a 2023 Vingegaarda vzbudili komisaři ve dvě hodiny v noci, čtyřnásobný vítěz a obhájce titulu z posledních dvou let Pogačar přišel na řadu v 5:00.
Slovinský lídr Tour označil nedělní postup komisařů za nelidský a naznačil, že nedostatek spánku mohl přispět k pádu jeho hlavního rivala. Vingegaardův týmový kolega Matteo Jorgenson hovořil o naprostém nedostatku respektu k jezdcům. Kritikou nešetřil ani vítěz nedělní etapy, dvojnásobný olympijský vítěz Remco Evenepoel. „Tohle bychom jako sportovci neměli a nemůžeme akceptovat. Každý ví, že spánek je jediný okamžik regenerace, který v noci máme,“ řekl Belgičan.
Mezinárodní testovací agentura (ITA), která je za kontroly zodpovědná, svůj postup hájila. Noční testování je podle ní pro fungování efektivního antidopingového programu nezbytné.
Obvykle se dopingové kontroly provádějí mezi 6:00 a 23:00. I když jsou noční dopingové kontroly od roku 2016 možné, podléhají přísnějším pravidlům a konají se například v případě konkrétního podezření z dopingu. Podle informací francouzského sportovního deníku L'Equipe schválil noční testy Pogačara a Vingegaarda předem pařížský soudce.