Souboj s chronometrem ovládla Švýcarka Reusserová a jde do čela Tour

Favoritka potvrdila svou roli. V časovce na ženské Tour de France zvítězila Marlen Reusserová ze Švýcarska a vede průběžné pořadí po čtvrté etapě. Nikola Nosková obsadila 78. příčku a pohoršila si.
Trojnásobná mistryně světa a čtyřnásobná mistryně Evropy Reusserová zvládla 21 km dlouhou trasu mezi Gevrey-Chambertin a Dijonem za 27:30 minuty. O čtyři sekundy za sebou členka týmu Movistar nechala Nizozemku Lieke Nooijeonovou a 18 sekund najela na její krajanku Demi Volleringovou. V celkovém pořadí vítězka Tour z roku 2023 Volleringová ztrácí na druhém místě 14 sekund.
Na čtvrté místo klesla Sigrid Haugsetová, jež díky dlouhému sólu v pondělí vyhrála jako první Norka v historii závodu etapu a získala žlutý dres.
Obhajoba loňského triumfu se zkomplikovala domácí hvězdě Pauline Ferrandové-Prévotové. Francouzka zajela až 34. čas a na 14. místě pořadí ztrácí přes dvě minuty. Nosková byla o tři a půl minuty pomalejší než vítězka a celkově si o pět příček pohoršila na 44. pozici.
Výsledky závodu žen Tour de France Femmes
Výsledky závodu žen Tour de France Femmes
4. etapa (časovka na 21 km): 1. Reusserová (Švýc.) 27:30, 2. Nooijenová -4, 3. Volleringová (obě Niz.) -18, 4. Backstedtová (Brit.) -20, 5. Bredewoldová (Niz.) -45, 6. Faulknerová (USA) -54, ...78. Nosková -3:24.
Průběžné pořadí: 1. Reusserová 11:47:36, 2. Volleringová -14, 3. Kerbaolová (Fr.) -54, 4. Haugsetová (Nor.) -56, 5. Longová Borghiniová (It.) -1:03, 6. Niewiadomá (Pol.) -1:09, ...44. Nosková -7:34.