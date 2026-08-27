Tour de FranceTour de France
Tour de France
Přímé přenosy, příběhy, novinky
PrůvodceTrasaVidea
Cyklistika

První medaili z MS získala juniorka Bukovská. Uspěla v cross country


27. 8. 2026Aktualizovánopřed 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport, ČTK
Nahrávám video
Juniorka Bukovská získala v cross country stříbro
Zdroj: ČT sport

Barbora Bukovská získala na mistrovství světa horských kol v italském Val di Sole stříbro v závodě juniorek v cross country. Zvítězila Švýcarka Anja Grossmannová, bronz vybojovala Agathe Vauchampová z Francie.

Bukovská, která startovala v roli obhájkyně loňského bronzu z MS ve Švýcarsku, naplnila roli hlavní medailové naděje české výpravy a jedné z největších favoritek závodu. V úvodu takřka hodinového boje vedla, ale pak převzala taktovku Grossmannová a odjela všem soupeřkám.

Talentovaná Češka si pak soustředěným výkonem spolehlivě držela druhé místo a dojela si pro stříbro, které je dalším velkým úspěchem v její kariéře.

„Jsem strašně spokojená. Je to fakt super, že se povedlo druhé místo, což jsem si vlastně i přála a byl to takový můj cíl,“ řekla Bukovská. „Odstartovala jsem dobře a snažila se co nejdéle držet tempo a jet se Švýcarkou, abych si udržela náskok a pohlídala holky zezadu. V jednom z kopců byla soupeřka silnější a já už její tempo nedokázala držet. Bylo to pro mě hodně náročné, takže jsem Anju nechala jet. Nechtěla jsem se úplně vyčerpat a potřebovala jsem si pohlídat druhou příčku,“ popsala.

V letošní medailové sbírce vítězky domácí ankety Král cyklistiky za minulý rok už je to čtvrtý cenný kov z velkých akcí. Koncem ledna se stala v nizozemském Hulstu mistryní světa v cyklokrosu, na přelomu července a srpna obhájila na mistrovství Evropy horských kol bronz v cross country a triumfovala v short tracku.

Na Grossmannovou dnes ztratila Bukovská 48 sekund, Vauchampová přijela do cíle o dalších 38 sekund později. Na 17. místě skončila Lucie Grohová, třetí z českých reprezentantek Justýna Novotná byla jednatřicátá.

V 11:15 vyjedou na trať junioři, během odpoledne jsou pak na programu závody v short tracku žen i mužů do 23 let a obou elitních kategorií. Přímé přenosy ze short tracku sledujte na ČT sport Plus.

Přečtěte si také

Bikerská štafeta zahájila MS sedmým místem. Radují se domácí

26. 8. 2026

Bikerská štafeta zahájila MS sedmým místem. Radují se domácí
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.