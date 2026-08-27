První medaili z MS získala juniorka Bukovská. Uspěla v cross country

Barbora Bukovská získala na mistrovství světa horských kol v italském Val di Sole stříbro v závodě juniorek v cross country. Zvítězila Švýcarka Anja Grossmannová, bronz vybojovala Agathe Vauchampová z Francie.
Bukovská, která startovala v roli obhájkyně loňského bronzu z MS ve Švýcarsku, naplnila roli hlavní medailové naděje české výpravy a jedné z největších favoritek závodu. V úvodu takřka hodinového boje vedla, ale pak převzala taktovku Grossmannová a odjela všem soupeřkám.
Talentovaná Češka si pak soustředěným výkonem spolehlivě držela druhé místo a dojela si pro stříbro, které je dalším velkým úspěchem v její kariéře.
„Jsem strašně spokojená. Je to fakt super, že se povedlo druhé místo, což jsem si vlastně i přála a byl to takový můj cíl,“ řekla Bukovská. „Odstartovala jsem dobře a snažila se co nejdéle držet tempo a jet se Švýcarkou, abych si udržela náskok a pohlídala holky zezadu. V jednom z kopců byla soupeřka silnější a já už její tempo nedokázala držet. Bylo to pro mě hodně náročné, takže jsem Anju nechala jet. Nechtěla jsem se úplně vyčerpat a potřebovala jsem si pohlídat druhou příčku,“ popsala.
V letošní medailové sbírce vítězky domácí ankety Král cyklistiky za minulý rok už je to čtvrtý cenný kov z velkých akcí. Koncem ledna se stala v nizozemském Hulstu mistryní světa v cyklokrosu, na přelomu července a srpna obhájila na mistrovství Evropy horských kol bronz v cross country a triumfovala v short tracku.
Na Grossmannovou dnes ztratila Bukovská 48 sekund, Vauchampová přijela do cíle o dalších 38 sekund později. Na 17. místě skončila Lucie Grohová, třetí z českých reprezentantek Justýna Novotná byla jednatřicátá.
V 11:15 vyjedou na trať junioři, během odpoledne jsou pak na programu závody v short tracku žen i mužů do 23 let a obou elitních kategorií. Přímé přenosy ze short tracku sledujte na ČT sport Plus.