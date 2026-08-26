Bikerská štafeta zahájila MS sedmým místem. Radují se domácí

Čeští jezdci na horských kolech obsadili ve štafetě na mistrovství světa sedmé místo. Ve Val di Sole zvítězili domácí Italové před Švýcary a Američany.
Z české šestice Ondřej Cink, Josef Kuchař, Eliška Hanáková, Lucie Grohová, Adéla Holubová, Ondřej Novotný rozjížděl závod ostřílený Cink a předával jako třetí. Rychlejší byli jen zástupci pozdějších medailistů – Ital Juri Zanotti a Švýcar Nicolas Halter.
Kuchař držel ještě po druhém úseku pátou příčku, pak se Češi propadli na osmé místo, Novotný nakonec přivezl reprezentaci na sedmé pozici se čtyřminutovým mankem na vítěze. Na třetí Američany ztratili Češi dvě a půl minuty.
Obhájci loňského stříbra Italové mají čtvrtý titul, na štafetový trůn se však díky sestavě Zanotti, Paolo Costa, Martina Bertaová, Giorgia Pellizottiová, Valentina Corviová, Fabio Bassignana vrátili po dlouhých 13 letech. Na Švýcary najeli 51 sekund. Minule zlatí Francouzi nestartovali.
V cross country na elektrokolech se světovými šampiony stali Francouz Jérome Gilloux, jenž završil zlatý hattrick a celkově dosáhl už na pátý titul, a rovněž úspěšná obhájkyně Anna Spielmannová z Rakouska. Oba závody se jely bez české účasti.