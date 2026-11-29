Tábor hostí závody Světového poháru v cyklokrosu. Hned v úvodním klání se blýskl šestnáctiletý Ondřej Bukovský, který vyhrál závod juniorů před Belgičany vanden Eyndem a Peersem. Potvrdil tak svůj triumf ze závodu v Ostravě. Přímé přenosy ze SP v cyklokrosu v Táboře sledujte v neděli na ČT sport, ČT2 a ČT sport Plus.
Šestnáctiletý mladší bratr velmi úspěšné závodnice Barbory Bukovské, který byl v bojích o evropské medaile před třemi týdny sedmý, nyní vyhrál stylem start–cíl. Eynde za ním zůstal o čtyři sekundy, Peers o sedm. Na 14. místě skončil další český reprezentant František Hladík.
Bukovský triumfem navázal na čtvrteční vítězství ze závodu v Ostravě, který však nepatřil mezi šest zastávek Světového poháru, které juniory v sezoně čekají.
Na tradiční trati v areálu Komora jsou na programu také závody juniorek, mužů do 23 let a obou elitních kategorií. Přímé přenosy na ČT sport Plus začínají od 11:15 závodem třiadvacítkářů.
Program cyklokrosového vysílání
Program cyklokrosového vysílání
11:15 – závod mužů do 23 let (ČT sport Plus)
12:50 – závod žen (ČT2 a ČT sport Plus)
14:20 – závod mužů (ČT sport a ČT sport Plus)