Kristýna Zemanová obsadila v úvodním závodě Světového poháru v cyklokrosu v Ostravě šesté místo. Zvítězila Lucemburčanka Marie Schreiberová před Nizozemkou Aniek van Alphenovou a její krajankou Manon Bakkerovou. Závod mužů vyhrál Thibau Nys, Michael Boroš dojel ve světové konkurenci čtrnáctý.
Třiadvacetiletá Zemanová se od začátku těžkého závodu, který se jel pod umělým osvětlením na zasněžené trati v industriálním areálu Dolních Vítkovic, držela v popředí. V nájezdu do posledního z celkem sedmi okruhů byla s odstupem za pozdějšími medailistkami čtvrtá, nakonec se před ni dostaly ještě dvě hvězdné soupeřky: Britka Zoe Bäckstedtová a Nizozemka Ceylin del Carmen Alvaradová.
„Jak mrzne, ale zároveň je k tomu dohromady i bláto, tak se špatně nacvakávalo (do pedálů). Udělala jsem tam trošku menší chybu, nechytila jsem pedál a holky mě prostě předjely. V těch posledních metrech už s tím potom nešlo nic dělat,“ vysvětlila Zemanová v rozhovoru s Českou televizí krátce po skončení závodu.
„Bohužel tedy šesté místo, ale závod to byl krásný. Nějakých větších chyb jsem se vyvarovala, takže jsem spokojená,“ dodala Zemanová.
Rovněž v posledním okruhu přišla o triumf Van Alphenová, která strávila v čele většinu závodu. Schreiberová se na ni dotáhla v závěru pátého okruhu, v nájezdu do posledního kola se pak k oběma připojila také Bakkerová. Nejvíce sil ale měla Schreiberová, kterou před necelými třemi týdny obrali rozhodčí kontroverzním rozhodnutím v nizozemském Zeddamu o titul evropské šampionky a přiřkli ho domácí Lucindě Brandové.
Třiadvacetiletá Lucemburčanka si druhé kariérní vítězství v SP nakonec vyjela s náskokem šesti sekund před Van Alphenovou, o další tři sekundy zpět přijela do cíle Bakkerová.
Mezi muži v Ostravě vyhrál favorizovaný Belgičan Thibau Nys. Druhý byl Nizozemec Tibor del Grosso a třetí další Begičan Michael Vanthourenhout. Michael Boroš dojel na 14. místě, Kryštof Bažant skončil sedmnáctý.
Čtyřiadvacetiletý Nys rozhodl o triumfu až v cílové rovince těsného a vyrovnaného závodu, když ve spurtu rychle setřásl úřadujícího vicemistra světa Del Grossa.
Ve vítězství dokázal Nys přetavit i svůj pátý start v terénu. Držitel bronzů z posledních dvou mistrovství světa už má v sezoně na kontě i jeden triumf na velké akci. Před necelými třemi týdny v nizozemském Zeddamu se stal podruhé v kariéře mistrem Evropy.
V neděli bude celkem dvanáctidílný seriál pokračovat druhým domácím závodem na tradiční zastávce v Táboře.
Výsledky SP v cyklokrosu v Ostravě
Výsledky SP v cyklokrosu v Ostravě
Ženy elite (18,35 km): 1. Schreiberová (Luc.) 51:25, 2. Van Alphenová -6, 3. Bakkerová (obě Niz.) -9, 4. Bäckstedtová (Brit.) -43, 5. Alvaradová (Niz.) -48, 6. Zemanová -1:00, ...24. Hladíková -3:23, 25. Drbohlavová -3:27, 34. Bukovská -4:10, 40. Stránská -5:00, Czeczinkarová (všechny ČR) nedokončila.
Muži elite (23,55 km): 1. Nys (Belg.) 57:40, 2. Del Grosso (Niz.) -2, 3. Vanthourenhout (Belg.) -4, 4. Mason (Brit.) -5, 5. Michels (Belg.) -6, 6. Orts (Šp.) -9, ...14. Boroš -1:01, 17. Bažant -1:15, 32. Lienert -2:49, 33. Fiala, 34. Kerl oba -2:50, 35. A. John -3:08, 43. Havel -4:09, 48. Kristl -4:36, 51. Jindřich -4:53, 55. Říman -5:02, 63. Janout -1 kolo, 67. Kratochvíl (všichni ČR) -2 kola.