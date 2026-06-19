Kopcovitou L’Etape Czech Republic pojede Sagan, představí se i Jílek nebo Čech

Historicky šesté kopcovité L’Etape Czech Republic by Tour de France se zúčastní i Peter Sagan. Sedminásobný vítěz bodovací soutěže slavné Tour de France bude hlavní hvězdou závodu, který se pojede v sobotu 20. června v Praze a okolí. Vedle trojnásobného mistra světa na silnici se však zapojí i celá řada českých sportovních hvězd.
„Moc se těším na atmosféru. Podle vyprávění z několika různých stran se česká L’Etape odehrává ve výjimečných kulisách. Vrátím se do závodních let, což bude super,“ prohlásil Sagan.
„Fakt, že závod pojede Peter Sagan, dokazuje, jakou prestiž si celá akce získala i ve světě. V minulosti absolvovali závod Andy Schleck, Alberto Contador či Bradley Wiggins. Všichni byli nadšení. Mezi závodníky se tyhle zprávy šíří. Řeknou si, jak vše funguje. L’Etape Czech Republic představuje značku, která má mezi cyklisty váhu. Sám se nemohu dočkat, až budu znovu na startu,“ řekl Zdeněk Štybar, bývalý profesionál, který je ambasadorem celého projektu od prvního ročníku.
Kopcovitá L’Etape Czech Republic by Tour de France probíhající na uzavřených silnicích se uskuteční pošesté v historii. Poprvé však bude startovat z pražské Pankráce, kam se zázemí přesunulo po pěti letech ze Strahova.
Pro cyklistické nadšence jsou připraveny tři trasy: dlouhá začínající v 11 hodin (135 km, převýšení 1700 metrů), střední se startem ve 12 hodin (105 km, převýšení 1200 metrů) a krátká od 13 hodin (58 km, převýšení 450 metrů). Sagan odstartuje se závodníky dlouhé trasy a postupně zastaví na čtyřech fan pointech (RouBike coffee, Zvole, Neveklov a Měchenice), kde proběhne i krátká autogramiáda.
Rodák ze Žiliny Sagan nebude jedinou hvězdou v sedle kola na startu sobotního hlavního závodu. Fanoušci i samotní závodníci se mohou těšit na různých trasách na další ambasadory L’Etape.
Vedle Štybara se zúčastní Tereza Huříková, Ján Svorada, Tomáš Bábek, Metoděj Jílek a v neposlední řadě Petr Čech. Po jeho boku pojede Martina Sáblíková, která L’Etape Czech Republic v letech 2021 a 2022 vyhrála.
Sobotní L’Etape Czech Republic by Tour de France budou provázet i jistá dopravní omezení. Připravit se na časově omezené uzavírky silnic na trase či v její blízkosti musí především řidiči v lokalitě Praha-Pankrác a následně směrem na jih od metropole.
Na kopcovitou etapu naváže 3. října rovinatá, jejíž první ročník odstartuje v Pardubicích.