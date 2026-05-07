Profi peloton Saganovi nechybí, práce má víc než dřív

Už druhým rokem chybí slovenský cyklista Peter Sagan v profesionálním pelotonu. Přesto je podle svých slov možná ještě vytíženější než během své závodní kariéry. Velkou výhodu ale vidí v tom, že se může věnovat věcem, které dříve dělat nemohl. Nyní například plní úlohu ambasadora závodu L’Etape Czech Republic by Tour de France.
„Jsem rád, že už jsem z cyklistiky venku. Jsem se svojí kariérou spokojený. Když jsem se rozhodl skončit, oznámil jsem to rok dopředu. Cítil jsem, že už to není ono. A myslím, že jsem udělal dobře,“ říká šestatřicetiletý rodák z Žiliny, jemuž se podařil unikátní kousek, když v letech 2015 až 2017 vyhrál jako dosud jediný třikrát za sebou silniční závod mistrovství světa. Ovládl také sedmkrát bodovací soutěž na slavné Tour de France.
Na cyklistiku však nezanevřel. „Vypadl jsem z profi pelotonu, jinak se však v cyklistice pořád pohybuji. A možná jsem více vytížený než při kariéře, jen nemusím strávit šest hodin denně na kole. Jsem zdravý, což je nejdůležitější. A můžu dělat věci, které jsem dříve dělat nemohl. Na silničním kole už moc nejsem, ale na tom horském si občas vyjedu,“ hlásí Sagan.
Ve volnu se snaží hodně věnovat synovi: „Bude mu už devět let, takže se s ním dá už také ledacos vymýšlet. Věnuje se tenisu, taky hraje stolní tenis, fotbal, aktivit má víc, zatím u něho vyhrává tenis. Na kole ale jezdíme leda na zmrzlinu, občas do školy.“
Stejně jako jsou unikátem jeho tři triumfy po sobě na MS, zůstává se sedmi prvenstvími rekordmanem v bodovací soutěži Tour de France. Slavil v letech 2012 až 2016, 2018 a 2019. „A mohlo to být osmkrát v řadě,“ připomíná kontroverzní diskvalifikaci z roku 2017, mnohými považovanou za velmi přísnou.
„Mojí výhodou je asi všestrannost. Dojížděl jsem v top pět ve sprinterských etapách, ale dokázal jsem vyhrát i vrchařské prémie a bodovat v těžkých etapách, kde jinak sprinteři neměli moc šancí. Byly i roky, kdy jsem nevyhrál ani jedinou etapu, přesto jsem získal zelený trikot. Opravdu důležité to pro mě začalo být tehdy, když jsem měl na kontě čtyři vítězství a byla možnost dosáhnout na rekord.“
Grand Départ v Česku by byl super
Za nejsilnější vzpomínku ve spojení se „Starou dámou“ považuje svůj první start na nejslavnějším cyklistickém závodě světa. „Tehdy jsem hned vyhrál tři etapy, k tomu zelený dres a ještě jsem dostal od prezidenta Liquigasu za odměnu porsche,“ říká s úsměvem. „Doteď ho mám v Žilině v rodinném hotelu, je neprodejné, je to taková moje trofej. Tour de France je obrovský kolos, ne nadarmo je to jedna z největších sportovních akcí na světě. Zažil jsem tam mnoho dobrého i dost zlého, ale tak to prostě chodí – některý rok je lepší, jiný horší,“ konstatuje Sagan.
Byl by rád, kdyby se podařilo dotáhnout k úspěšnému konci start Tour de France v Praze. O takzvaný Grand Départ usiluje Česko delší dobu a touží ho získat pro rok 2029, případně později. „Bylo by to úplně super. A pak by to mohli vzít rovnou přes Slovensko a pak ať jedou na kolech až do Francie,“ uzavřel cyklista.