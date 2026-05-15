Jsem srdcař, ve svém věku už ale do některých sjezdů nejdu, říká trenér Suchomel

Trenér české reprezentace ve sjezdu a enduru horských kol Milan Suchomel letos v březnu potvrdil, že ve své věkové kategorii se i v roli závodníka může měřit s absolutní špičkou, když v Chile získal světové zlato. Nejen o tom hovořil ve Sportovních zprávách ČT sport.
„Jsem srdcař, dělám ten sport už třicet let. Myslím, že se to dá skloubit. Věřím tomu, že svým svěřencům jsem vzorem,“ usmívá se Suchomel.
Velmi čerstvý je sjezdový titul mistra světa v kategorii masters, tedy veteráni, který v březnu vyjel v Chile právě Suchomel. V nejsledovanější kategorii elitních jezdců bylo nejlepším výsledkem za poslední dekádu patnácté místo Stanislava Sehnala v roce 2020 v Rakousku.
„Mám dlouholeté zkušenosti, a tak vím, co si můžu a nemůžu dovolit. Pokud jsou na trati věci, na které se už necítím, tak do nich nejdu. Jsem v kategorii 60+, je to těžší se připravit na velkou akci,“ říká Suchomel.
A pokračuje: „Největší problém pro Evropany byl povrch, protože to byl sopečný prach zasypaný kamením. Trať nebyla složitá technicky, ale byla velice rychlá s velkými skoky. Jediná chyba rozhodovala o tom, kdo vyhraje. V Chile byly optimální podmínky, končilo tam léto. Pro mě byl největší problém volba brýlí, střídala se tma a světlo.“
Pod jeho křídly coby trenéra se skrývá prakticky vše, co je z kopce. „Hlavně enduro a sjezd, to jsou disciplíny, kde je mistrovství světa.“
Česká republika je v takzvaných gravity disciplínách horských kol velmi úspěšná. Výkladní skříní je fourcross, ve kterém Česko patří k nejúspěšnějším na světě.
Jen Michal Prokop se stal světovým šampionem třikrát, pod dvou titulech přidali Romana Labounková a Tomáš Slavík, který další čtyři získal pod hlavičkou Fourcross Pro Tour. Je navíc jedním z nejúspěšnějších závodníků v urban downhillu, tedy atraktivních městských sjezdech, které jsou populární především v Jižní Americe. Kultovní závod ve Valparaísu vyhrál hned čtyřikrát.
Mezi gravity disciplíny se dá počítat i v poslední době stále populárnější pumptrack, ve kterém vybojovala Sabina Košárková už dva duhové trikoty. „Je to nová disciplína, která má velký progres,“ říká Suchomel.